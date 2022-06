USA luure: Putin pole loobunud eesmärgist hõivata suurem osa Ukrainast

Oluline 28. juunil kell 22.50:

- USA luure andmeil pole Venemaa liider Vladimir Putin oma poliitilisi eesmärke muutnud ning tahab endiselt saada suuremat osa Ukrainast enda valdusesse;

- Stoltenbergi sõnul aidatakse Ukrainal tehnikas NATO standardile üle minna;

- Krementšuki kaubanduskeskuse rünnaku tõttu on haiglas üle 50 inimese ning rusude läbitöötamine võib võtta kuni kolm päeva;

- Vene rünnakus Mõkolajivi elumaja pihta sai surma neli inimest;

- Indoneesia president Joko Widodo külastab Kiievit ja plaanib neljapäeval külastada Moskvat eesmärgiga taaselustada rahukõnelused;

- Brittide luure hinnangul võis Krementšuki rünnak olla mõeldud tabama lähedal asuvat taristut;

- Zelenski taotleb Venemaa väljaheitmist ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme kohalt;

- Ukraina peaprokurör: raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on üks Venemaa inimsusevastastest kuritegudest;

- Ukraina võttis sihikule Moskva kontrolli all olevas Luhanskis asuva relvalao, Venemaa toetatud vägede sõnul kasutati HIMARS-i;

- Kiiev: Ukraina sai vangide vahetuse käigus tagasi 95 Azovstali kaitsnud sõdurit;

- Kuberner: venelased kasutavad Lõssõtšanskis kobarpomme;

- Haidai: Vene väed paigutavad Lõssõtšanski ümbrusesse miine.

USA luure: Putini eesmärk on jätkuvalt suurema osa Ukraina hõivamine

Venemaa liider Vladimir Putin ei ole muutnud oma poliitilisi eesmärke pärast seda, kui ta saatis Vene väed Ukrainasse, ütles USA riikliku luure direktor Avril Haines.

Luurejuhi sõnul tahab Putin endiselt suurema osa Ukrainast Venemaa valdusse saada.

Haines rääkis, et Ameerika Ühendriikide luureagentuurid näevad lähitulevikus Ukrainas kolme võimalikku stsenaariumi. Neist kõige tõenäolisem on rõhuv konflikt, kus Vene vägesid saadab vähehaaval edu, kuid suurt läbimurret Putini eesmärgi suunas ei toimu.

Teised kaks stsenaariumi näevad kas Venemaa tohutut läbimurret või Ukraina edu rindejoone stabiliseerimisel ja väikeste võitude saavutamisel.

Haines lisas, et olukord Ukrainas püsib sünge.

Stoltenberg: NATO on valmis toetama Ukrainat pikaajaliselt

NATO peasekretäri sõnul antakse Ukrainale turvalised sideseadmed, kütust, meditsiinitarvikuid, turvavarustust, miinidevastast tehnikat ja varustust keemiliste ja bioloogiliste rünnakute vastu. Samuti antakse üle sajad droonivastased süsteemid.

Stoltenberg sõnas, et NATO liikmete abi najal saab Ukraina armee üle minna NATO standardile varustuse osas.

Kiiev: Ukraina sai vangide vahetuse käigus tagasi 95 Azovstali kaitsnud sõdurit

"Ukraina valitsus suutis tagada 144 sõduri tagasisaatmise, nende hulgas on 95 sõdurit, kes kaitsesid Mariupolis asuvat Azovstali terasetehast," teatas kolmapäeval Ukraina kaitseministeerium.

Paljud vabastatud ukrainlased on tõsiselt vigastatud, neil on põletushaavad, luumuurud. Nad kõik saavad erakorralist meditsiinilist ja psühholoogilist abi, lisas ministeerium.

Ukraina kaitseministeerium ei täpsustanud vangide vahetuse tingimusi ega seda, kui palju saadeti tagasi Vene sõdureid, vahendas CNN.

Haidai: Vene väed paigutavad Lõssõtšanski ümbrusesse miine

Luhanski kuberner Serhi Haidai ütles, et Vene väed paigutavad Ida-Ukrainas asuva Lõssõtšanski linna ümbrusesse miine, vahendas The Guardian.

"Miinid on äärmiselt ohtlikud. Iga laps või tsiviilisik võib nendele peale astuda ja surra," ütles Haidai.

Haidai sõnul jätkavad Vene väed Lõssõtšanski pommitamist. Linna on jäänud umbes 15 000 inimest.

Krementšuki rünnaku tõttu on haiglas üle 50 inimese

Ukraina päästjad tegelevad praegu inimeste otsimisega kaubanduskeskuse põlenud rusudest. Päästjad on teada andnud inimeste kehaosade leidmisest rusudest ning nendelt on isikutuvastuseks võetud võetud DNA-proovid.

Krementšuki linnapea Vitali Maletski sõnul kulub kaks kuni kolm päeva, et kõik kaubanduskeskuse rusud läbi käia.

Rünnakus on kinnitatud 18 inimese hukkumine.

Vene rünnakus Mõkolajivi elumaja pihta sai surma neli inimest

Ukraina portaali Ukrinform teatel sai Vene rünnakus Mõkolajivi elumajale surma neli inimest. Rünnak toimus kolmapäeva hommikul kell kuus. Vene võimude sõnul rünnati välisvõitlejate õppekeskust. Seda väidet ei ole võimalik iseseisvalt kinnitada ega ümber lükata.

Päästetöötajad liigutavad autot eemale peale rünnakut Mõkolajevi linnale Autor/allikas: SCANPIX/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

Norra saadab Ukrainale kolm raketisüsteemi

Norra teatas kolmapäeval, et saadab Ukrainale kolm mitmikraketiheitjat. "See annetus sai võimalikuks tänu tihedale koostööle Norra ja Suurbritannia vahel," ütles Norra kaitseminister Bjorn Arild Gram.

"Me peame jätkama oma toetust, et ukrainlased saaksid jätkata võitlust oma vabaduse ja iseseisvuse eest," lisas minister.

USA president Joe Biden teatas hiljuti, et USA varustab Ukrainat täiuslikumate raketisüsteemide ja laskemoonaga, vahendas CNN.

Kiievisse jõudis Indoneesia president Joko Widodo

Indoneesia president Joko Widodo püüab taaselustada rahukõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel. Widodo suundub Kiievisse rongiga Poolast ja peaks kolmapäeva jooksul kohale jõudma. Presidendiga on kaasas tema abikaasa, Indoneesia välisminister Retno Marsudi ja valitsusnõunik.

Neljapäeval kavatseb Widodo minna Moskvasse ja kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Indoneesia uudisteagentuuri Antara teatel püüab Widodo külastuse raames edendada dialoogi, lõpetada sõda ja ehitada ülesse rahu.

Indoneesia on praegu ka G20 eesistuja ning Widodo on kutsunud järgmisele G20 tippkohtumisele Balis nii Vene kui Ukraina riigijuhid.

Enne sõda tuli enamus Indoneesia viljast Ukrainast.

Briti luure: Krementšuki rünnak võis olla mõeldud tabama Ukraina taristut

Ühendkuningriigi luureülevaate järgi on Vene väed edenenud Lõssõtšanski linna lõunaosas naftarafineerimistehase ligidal.

Brittide hinnangul võis Krementšuki pihta suunatud rünnak olla mõeldud tabama lähedal asuvat taristuobjekti. Kuna vene sõjaplaneerijad on näidanud üles valmidust taluda suurel hulgal kaasuvat kahju, võib selliseid rünnakuid veel juhtuda.

Aprilli alguses tabas vene rakett Kramatorski raudteejaama, kus oli samuti suur hulk hukkunuid.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35450 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1572 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3720 (+16);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 185 (+0);

- suurtükisüsteemid 781 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 103 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 640 (+4);

- tiibraketid 142 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2598 (+9);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 61 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Zelenski taotleb Venemaa väljaheitmist ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme kohalt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pöördumises ÜRO poole, et kuigi ÜRO-l ei ole veel kõigi liikmete poolt kokku lepitud definitsiooni mõistele "terroristlik riik", siis Venemaa sõda Ukraina vastu näitab selle kiireloomulisust, vajadust kehtestada see seaduslikult ÜRO tasemel ja karistada iga terroristlikku riiki.

Zelenski luges ette alates eelmisest laupäevast Ukraina vastu suunatud rünnakute nimekirja, sealhulgas õhulöögi elumajale Kiievis, pühapäeval raketitabamuse saanud lasteaia ja raketirünnaku Krementšuki kaubanduskeskusele.

"Need, kes viimase raketirünnaku korraldasid, ei saanud mitte teada, et see on kaubanduskeskus," lisas Zelenski.

Zelenski luges ette ka ohvrite nimed. "Ma tahan, et te nimesid kuuleksite," ütles ta.

"Venemaal ei ole õigust osaleda hääletusel ja aruteludes seoses Ukraina sõjaga. Kutsun teid tungivalt üles võtma terroristliku riigi delegatsioonilt tema volitused ÜRO Peaassambleel. See on võimalik. See on vajalik. See on õiglane. Venemaal ei ole õigust jääda ÜRO Julgeolekunõukogusse," ütles Zelenski.

Lilled Krementšuki rünnaku ohvritele Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Oleg Petrasjuk

Ukraina peaprokurör: raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on üks Venemaa "inimsusevastastest kuritegudest"

Peaprokurör Irõna Venediktova rõhutas, et kõik ukrainlased peavad olema valvsad ja iga minut valmis samasugusteks rünnakuteks.

Kui Vene raketid tabasid Krementšuki kaubanduskeskust, põgenesid paljud inimesed kiiresti hoonest ja varjusid teisele poole tänavat, ütles Ukraina siseminister.

Denis Monastõrski ütles ka, et nende inimeste surnukehad, kes õigel ajal välja ei jõudnud, põlesid tundmatuseni. Lisaks 18 hukkunule ja 59 haavatule on endiselt teadmata kadunud 21 inimest.

Ukraina võttis sihikule Moskva kontrolli all olevas Luhanskis asuva relvalao, Venemaa toetatud vägede teatel kasutati HIMARS-i

Ukraina väed tabasid relvaladu Luhanski oblastis ning Venemaa toetatud separatistide sõnul kasutati selleks USA annetatud raketisüsteemi HIMARS.

"Täna (teisipäeval) tuvastati Luhanskis esimene juhtum Ameerika raketisüsteemi MLRS M142HIMARS kasutamisest," ütles isehakanud Luhanski Rahvavabariigi (LPR) rahvamiilitsa pressiesindaja kolonelleitnant Andrei Marotško.

Rünnaku järel postitatud piltidel on näha läänes toodetud raketi jäänuseid.

Kommenteerides teateid, et Ukraina väed olid kasutanud HIMARS-i, et sihikule võtta Vene vägesid kaugel rindejoonest, ütles Luhanski oblasti sõjaväevalitsuse juht Serhi Haidai: "Sellega seoses on häid uudiseid, sest laod ja kasarmud koos isikkoosseisuga plahvatavad ning süttivad põlema."

"See võib aeglustada nende edasiliikumist Lõssõtšanski suunas," lisas Haidai, täpsustamata rünnaku üksikasju.

Scholz: sanktsioonid lõpevad alles siis, kui Putin nõustub, et Ukraina invasioon on ebaõnnestunud

Lääne sanktsioonid Venemaa vastu lõpevad alles siis, kui Putin nõustub, et tema plaanid Ukrainas ei õnnestu, ütles Saksamaa kantsler.

"Kõik sanktsioonid, mille me Krimmi suhtes kehtestasime, on endiselt alles. Kõik sanktsioonid, mille kehtestasime Venemaa õhutatud ülestõusu tõttu Donbassis, on endiselt alles. Ja sama kehtib ka praegu tehtud otsuste kohta, mis on palju karmimad," ütles Olaf Scholz Saksamaal toimunud kolm päeva kestnud G7 tippkohtumise pressikonverentsil.

"On ainult üks väljapääs: Putin peab leppima sellega, et tema plaanid Ukrainas ei õnnestu," lisas ta.

Scholz ütles, et raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on tõend Putini "julma agressiooni" säilitamisest, lisades, et "me ei ole olukorras, kus näeksime lõppu".

Kuberner: venelased kasutavad Lõssõtšanskis kobarpomme

Olukord Lõssõtšanskis meenutab Severodonetskit, mil Vene väed asusid linna ründama, ütles Luhanski kuberner, lisades, et Venemaa tulistab kobarpomme.

"Okupandid ei peatu millegi ees. Kunagi Severodonetskis, kui nad ei saanud pikka aega edasi liikuda, tulistasid nad ühel linna ristmikul eri tüüpi relvadest umbes 200 mürsku, muutes mitu maja tuhaks, "rääkis Serhi Haidai.

Haidai ütles, et paljud Lõssõtšanski elanikud said raskeid vigastusi ja neid ravitakse haiglates kogu riigis.

Ta ütles, et Vene armee üritab jätkuvalt ümbritseda Lõssõtšanski edelapoolsetest Vovtšojarivka ja Verhnokamjanka asualadest.

Ukraina lõunaosas Mõkolajivi linnas sai kolmapäeva hommikul Venemaa rünnakus elumajale surma kaks ja haavata kolm inimest, ütles piirkonna kuberner Vitali Kim.

USA lisab musta nimekirja viis Hiina ettevõtet, kes väidetavalt toetavad Venemaad

USA presidendi Joe Bideni administratsioon lisas viis Hiina ettevõtet kaubanduse musta nimekirja, kuna need väidetavalt toetavad Venemaa sõjatööstust.

Musta nimekirja üle valvav kaubandusosakond teatas, et sihikule võetud ettevõtted tarnisid kaupa Venemaa "murettekitavatele üksustele" enne 24. veebruari sissetungi.

Saksamaa ja Holland tarnivad Ukrainale kuus täiendavat haubitsat

Saksamaa ja Holland tarnivad Ukrainale täiendavalt kuus iseliikuvat soomushaubitsat, teatasid mõlema riigi kaitseministrid teisipäeval Hispaania pealinnas Madridis.

Saksa välisministeerium teatas, et iga riik annab kolm suurtükirelva lisaks 12 haubitsale, mille riigid on juba Ukrainale saatnud.

Jaapan ja Kanada lubavad rahalist abi

Jaapan annab Ukrainale humanitaarabi täiendavalt 100 miljonit dollarit, lubas Jaapani peaminister Fumio Kishida. Ta lisas, et Jaapan toetab ka Ukraina teravilja ladustamisvõimsuse laiendamist saagikoristushooaja lähenedes.

Kanada lubab Ukrainale humanitaar- ja julgeolekuabi andmiseks täiendavalt 118 miljonit dollarit

Samuti annab Kanada Ukrainale Rahvusvahelise Valuutafondi kaudu laenu 200 miljonit Kanada dollarit, et aidata rahuldada Ukraina kiireloomulisi likviidsusvajadusi.

Trudeau ütles ka, et 73 miljonit Kanada dollarit humanitaarabiks, mille Kanada lubas aprillis, on nüüd eraldatud Ukraina ja naaberriikide kriisi lahendamiseks.

Austraalia kaalub Ukraina saatkonna taasavamist

Austraalia kaalub oma saatkonna taasavamist Kiievis, ütles peaminister Anthony Albanese.

"Soovime olla kohal, et aidata," ütles Albanese enne NATO tippkohtumist Madridis ajakirjanikele.

Albanese mõistis hukka ka Venemaa rünnaku Krementšuki kaubanduskeskusele, öeldes, et see oli "tsiviilsihtmärk" ja kinnitab Venemaa selles ebaseaduslikus agressioonisõjas toime pandud julmusi.