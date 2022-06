Zelenski nõuab Venemaa väljaheitmist ÜRO Julgeolekunõukogust

Oluline 28. juunil kell 8.30:

- Ukraina peaprokurör: raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on üks Venemaa inimsusevastastest kuritegudest;

- Ukraina võttis sihikule Moskva kontrolli all olevas Luganskis asuva relvalao, Venemaa toetatud vägede sõnul kasutati HIMARS-i;

- Scholz: sanktsioonid lõpevad alles siis, kui Putin nõustub, et Ukraina invasioon on ebaõnnestunud;

- Kuberner: venelased kasutavad Lõssõtšanskis kobarpomme;

- USA lisab musta nimekirja viis Hiina ettevõtet, kes väidetavalt toetavad Venemaad;

- Saksamaa ja Holland tarnivad Ukrainale kuus täiendavat haubitsat;

- Jaapan ja Kanada lubavad rahalist abi;

- Austraalia kaalub Ukraina saatkonna taasavamist.

Zelenski taotleb Venemaa väljaheitmist ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme kohalt

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pöördumises ÜRO poole, et kuigi ÜRO-l ei ole veel kõigi liikmete poolt kokku lepitud definitsiooni mõistele "terroristlik riik", siis Venemaa sõda Ukraina vastu näitab selle kiireloomulisust, vajadust kehtestada see seaduslikult ÜRO tasemel ja karistada iga terroristlikku riiki.

Zelenski luges ette alates eelmisest laupäevast Ukraina vastu suunatud rünnakute nimekirja, sealhulgas õhulöögi elumajale Kiievis, pühapäeval raketitabamuse saanud lasteaia ja raketirünnaku Krementšuki kaubanduskeskusele.

"Need, kes viimase raketirünnaku korraldasid, ei saanud mitte teada, et see on kaubanduskeskus," lisas Zelenski.

Zelenski luges ette ka ohvrite nimed. "Ma tahan, et te nimesid kuuleksite," ütles ta.

"Venemaal ei ole õigust osaleda hääletusel ja aruteludes seoses Ukraina sõjaga. Kutsun teid tungivalt üles võtma terroristliku riigi delegatsioonilt tema volitused ÜRO Peaassambleel. See on võimalik. See on vajalik. See on õiglane. Venemaal ei ole õigust jääda ÜRO Julgeolekunõukogusse," ütles Zelenski.

Ukraina peaprokurör: raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on üks Venemaa "inimsusevastastest kuritegudest"

Peaprokurör Irõna Venediktova rõhutas, et kõik ukrainlased peavad olema valvsad ja iga minut valmis samasugusteks rünnakuteks.

Kui Vene raketid tabasid Krementšuki kaubanduskeskust, põgenesid paljud inimesed kiiresti hoonest ja varjusid teisele poole tänavat, ütles Ukraina siseminister.

Denis Monastõrski ütles ka, et mitmed inimeste surnukehad, kes õigel ajal välja ei jõudnud, põlesid tundmatuseni. Lisaks 18 hukkunule ja 59 haavatule on endiselt teadmata kadunud 21 inimest.

Ukriana võttis sihikule Moskva kontrolli all olevas Luhanskis asuva relvalao, Venemaa toetatud vägede teatel kasutati HIMARS-i

Ukraina väed tabasid relvaladu Luhanski oblastis ning Venemaa toetatud separatistide sõnul kasutati selleks USA annetatud raketisüsteemi HIMARS.

"Täna (teisipäeval) tuvastati Luhanskis esimene juhtum Ameerika raketisüsteemi MLRS M142HIMARS kasutamisest," ütles isehakanud Luhanski Rahvavabariigi (LPR) rahvamiilitsa pressiesindaja kolonelleitnant Andrey Marotško.

Rünnaku järel postitatud piltidel on näha läänes toodetud raketi jäänuseid.

Kommenteerides teateid, et Ukraina väed olid kasutanud HIMARS-i, et sihikule võtta Vene vägesid kaugel rindejoonest, ütles Luhanski oblasti sõjaväevalitsuse juht Serhi Haidai: "Sellega seoses on häid uudiseid, sest laod ja kasarmud koos isikkoosseisuga plahvatavad ning süttivad põlema."

"See võib aeglustada nende edasiliikumist Lõssõtšanski suunas," lisas Haidai, täpsustamata rünnaku üksikasju.

Scholz: sanktsioonid lõpevad alles siis, kui Putin nõustub, et Ukraina invasioon on ebaõnnestunud

Lääne sanktsioonid Venemaa vastu lõpevad alles siis, kui Putin nõustub, et tema plaanid Ukrainas ei õnnestu, ütles Saksamaa kantsler.

"Kõik sanktsioonid, mille me Krimmi suhtes kehtestasime, on endiselt alles. Kõik sanktsioonid, mille kehtestasime Venemaa õhutatud ülestõusu tõttu Donbasis, on endiselt alles. Ja sama kehtib ka praegu tehtud otsuste kohta, mis on palju karmimad," ütles Olaf Scholz Saksamaal toimunud kolm päeva kestnud G7 tippkohtumise pressikonverentsil.

"On ainult üks väljapääs: Putin peab leppima sellega, et tema plaanid Ukrainas ei õnnestu," lisas ta.

Scholz ütles, et raketirünnak Krementšuki kaubanduskeskusele on tõend Putini "julma agressiooni" säilitamisest, lisades, et "me ei ole olukorras, kus näeksime lõppu".

Kuberner: venelased kasutavad Lõssõtšanskis kobarpomme

Olukord Lõssõtšanskis meenutab Severodonetskit, mil Vene väed asusid linna ründama, ütles Luhanski kuberner, lisades, et Venemaa tulistab kobarpomme.

"Okupanid ei peatu millegi ees. Kunagi Severodonetskis, kui nad ei saanud pikka aega edasi liikuda, tulistasid nad ühel linna ristmikul erinevat tüüpi relvadest umbes 200 mürsku, muutes mitu maja tuhaks, "rääkis Serhi Haidai.

Haidai ütles, et paljud Lõsõtšanski elanikud said raskeid vigastusi ja neid ravitakse haiglates üle kogu riigi.

Ta ütles, et Vene armee üritab jätkuvalt ümbritseda Lõssõtšanski edelapoolsetest Vovtšojarivka ja Verhnokamjanka asualadest.

Ukraina lõunaosas Mõkolaivi linnas sai kolmapäeva hommikul Venemaa rünnakus elumajale surma kaks ja haavata kolm inimest, ütles piirkonna kuberner Vitali Kim.

USA lisab musta nimekirja viis Hiina ettevõtet, kes väidetavalt toetavad Venemaad

USA presidendi Joe Bideni administratsioon lisas viis Hiina ettevõtet kaubanduse musta nimekirja, kuna need väidetavalt toetavad Venemaa sõjatööstust.

Musta nimekirja üle valvav kaubandusosakond teatas, et sihikule võetud ettevõtted tarnisid kaupa Venemaa "murettekitavatele üksustele" enne 24. veebruari sissetungi.

Saksamaa ja Holland tarnivad Ukrainale kuus täiendavat haubitsat

Saksamaa ja Holland tarnivad Ukrainale täiendavalt kuus iseliikuvat soomushaubitsat, teatasid mõlema riigi kaitseministrid teisipäeval Hispaania pealinnas Madridis.

Saksa välisministeerium teatas, et iga riik annab kolm suurtükirelva lisaks 12 haubitsale, mille riigid on juba Ukrainale saatnud.

Jaapan ja Kanada lubavad rahalist abi

Jaapan annab Ukrainale humanitaarabi täiendavalt 100 miljonit dollarit, lubas Jaapani peaminister Fumio Kishida. Ta lisas, et Jaapan toetab ka Ukraina teravilja ladustamisvõimsuse laiendamist saagikoristushooaja lähenedes.

Kanada lubab Ukrainale humanitaar- ja julgeolekuabi andmiseks täiendavalt 118 miljonit dollarit

Samuti annab Kanada Ukrainale Rahvusvahelise Valuutafondi kaudu laenu 200 miljonit Kanada dollarit, et aidata rahuldada Ukraina kiireloomulisi likviidsusvajadusi.

Trudeau ütles ka, et 73 miljonit Kanada dollarit humanitaarabiks, mille Kanada lubas aprillis, on nüüd eraldatud Ukraina ja naaberriikide kriisi lahendamiseks.

Austraalia kaalub Ukraina saatkonna taasavamist

Austraalia kaalub oma saatkonna taasavamist Kiievis, ütles peaminister Anthony Albanese.

"Soovime olla kohal, et aidata," ütles Albanese enne NATO tippkohtumist Madridis ajakirjanikele.

Albanese mõistis hukka ka Venemaa rünnaku Kremenchuki kaubanduskeskusele, öeldes, et see oli "tsiviilsihtmärk" ja kinnitab Venemaa selles ebaseaduslikus agressioonisõjas toime pandud julmusi.