101-aastane endine koonduslaagri valvur läheb viieks aastaks vangi

Saksamaa kohus mõistis 101-aastase sakslase süüdi ja viieks aastaks vangi osalemise eest enam kui 3500 inimese mõrvas ajal, mil ta oli valvur Sachsenhauseni koonduslaagris. Josef Schuetz eitas kogu protsessi vältel laagris töötamist, väites, et töötas aastatel 1942–1945 farmitöölisena.

"Te toetasite oma tegevusega meeleldi seda massilist hävitamist," ütles kohtunik Udo Lechtermann mehele, vahendab Associated Press. "Te vaatasite, kuidas küüditatud inimesi seal iga päev kolm aastat julmalt piinati ja mõrvati."

Schuetz eitas, et oleks kunagi laagri heaks töötanud

Prokuratuur tõestas, et mees oli natsipartei poolsõjaväelise tiiva liige, kasutades SS-i valvuri dokumente, mis sisaldasid mehe nime, sünniaega ja sünnikohta ning muid dokumenteeritud tõendeid, et pidada teda koonduslaagri valvuriks.

"Kohus on jõudnud järeldusele, et vastupidiselt teie väidetule töötasite koonduslaagris umbes kolm aastat valvurina," rääkis Lechtermann mehele ja lisas, et tema töö seal aitas natsidel mõrvata tuhandeid inimesi.

Kohtunik rahuldas prokuratuuri taotluse määrata viieaastane vanglakaristus, kaitsja aga taotles õigeksmõistmist ja lubas kohtuotsuse edasi kaevata.

Viimastel aastatel on Saksamaal süüdi mõistetud inimesi, kes mängisid rolli natside genotsiidile kaasaaitamises, töötades koonduslaagrites valvurite ja sekretäridena. Ka sel juhul süüdistatakse neid mõrvadele kaasaaitamises.

"Isegi kui kohtualune oma kõrge vanuse tõttu tõenäoliselt kogu vanglakaristust ei kanna, on kohtuotsus tervitatav," ütles Saksamaa Juutide Kesknõukogu juht Josef Schuster AP-le.

"Tuhanded inimesed, kes koonduslaagrites töötasid, hoidsid mõrvamasinaid töös. Nad olid osa süsteemist, seega peaksid nad selle eest vastutuse võtma," lisas ta. "Mõruks teeb, et kohtualune on oma toonast tegevust lõpuni eitanud ega pole kahetsenud."