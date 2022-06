Soome rehvitootja Nokian lõpetab tegevuse Venemaal

Ukraina sõja ja karmistunud sanktsioonide tõttu ei ole Soome rehvitootja Nokian Tyres hinnangul enam võimalik Venemaal jätkusuutlikult tegutseda. Ettevõte teatas teisipäeval, et alustab ettevalmistusi Venemaal tegevuse lõpetamiseks, kuigi avalikkuses on seda juba mõnda aega soovitud.

2022. aasta teise kvartali aruandes näitas Nokia ligikaudu 300 miljoni euro ulatuses Venemaa varadega seotud allahindlusi. Ettevõtte osaluste koguväärtus Venemaal ja Valgevenes oli 2022. aasta mai lõpuks kahanenud ligikaudu 400 miljoni euroni.

Nokian Tyresi sõnul ei kuulu tänase seisuga Andrei Pantjuhhov enam ettevõtte juhtkonda. Pantjuhhov vastutas Nokia Venemaa ja Aasia ärivaldkonna eest.

Nokian Tyresit on tugevalt kritiseeritud selle eest, et see jätkas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tegevust. Nüüd mõistab ettevõtte tegevjuht sõja hukka.

"Viimastel kuudel oleme olnud tunnistajaks šokeerivatele sündmustele Ukrainas. Oleme olukorda raske südamega jälginud ja mõistame koos kogu rahvusvahelise üldsusega ühemõtteliselt hukka nii paljudele mõõtmatuid kannatusi põhjustanud sõja," ütleb Nokia tegevjuht Jukka Moisio pressiteate vahendusel.

"Pärast hoolikat kaalumist ja erinevate võimaluste kaalumist oleme otsustanud jätkata Nokia arendamist ilma Venemaata ja keskenduda kasvuvõimalustele oma teistel põhiturgudel. Otsus ei olnud lihtne, arvestades, et meil on riigis üle 1600 töötaja, kelle asjatundlikkust me väga hindame, ning paljusid pikaajalisi kliendi- ja tarnijasuhteid, mille oleme viimase 17 aasta jooksul loonud," ütleb Moisio.

Nokian Tyres on jätkanud tootmisvõimsuse suurendamist oma Soomes ja Ameerika Ühendriikides asuvates tehastes ning on otsustanud investeerida uutesse tootmisvõimsustesse Euroopas.

Nokian Tyres on Venemaal tegutsenud alates 2005. aastast. 2021. aastal toodeti ligikaudu 80 protsenti sõiduautode rehvidest Venemaal.