Soomes on Türgiga sõlmitud memorandum avalik

Teisipäeva õhtul peaaegu neli tundi kestnud kohtumise lõpus kirjutasid kolme riigi esindajad alla riikidevahelisele vastastikuse mõistmise memorandumile, mille kohaselt "Türgi toetab sel nädalal toimuval Madridi tippkohtumisel Soome ja Rootsi kutset liituda NATOga."

Soome välisminister Pekka Haavisto andis Helsingin Sanomatele ülevaate kokkuleppe sisust.

Memorandumi kohaselt toetavad Soome ja Rootsi Türgit julgeolekuprobleemide lahendamises täielikult.

Dokumenti sai kirja ka Soome ja Rootsi lubadus mitte mingil moel toetada kurdi võitlejaid, Süürias tegutsevat YPG-d ega Fethullah Güleni pooldajaid ehk güleniste, keda Türgi valitsus süüdistab 2016. aasta riigipöördekatses.

Soome ja Rootsi kinnitasid ka kirjalikult üle, et peavad kurdi töölisparteid PKK-d terroriorganisatsiooniks. Samuti võtsid mõlemad riigid kohustuse teha Türgiga koostööd PKK tegevuse tõkestamises.

Euroopa Liit, sh Rootsi ja Soome juba peavad Türgis tegutsevat Kurdi Tööparteid ametlikult PKK-d terroriorganisatsiooniks.

Dokumendi kohaselt kohustuvad Soome ja Rootsi käsitlema kiirelt ja põhjalikult Türgi siiani lahendamata väljasaatmise ja väljaandmise taotlusi. Taotluste menetlemisel peavad kaks põhjamaad arvestama ka Türgi esitatud teavet, tõendeid ja luureandmeid.

Soome president Sauli Niinistö on varem väitnud, et Soomel pole praegu Türgiga ühtegi lahendamata väljaandmistaotlust.

Kokkulepitud teksti kohaselt kohustuvad Soome ja Rootsi mitte kehtestama Türgi suhtes relvaembargot.

Helsingin Sanomate hinnangul on dokument ümaralt kirjutatud, mis võimaldab kõigil osapooltel seda hiljem erinevalt tõlgendada.

Seda tunnistas teisipäevaõhtusel pressikonverentsil ka president Niinistö.

"See, et see lahendus nüüd leiti, põhines üsna suurel määral teatud loovusel. Siis tuli vaadata teatud asju, kuidas need kirjas on ja kuidas igaüks neist tahab aru saada," kirjeldas Niinistö dokumenti.

Türgi presidendi kantselei pressiteate kohaselt on dokumendist väljaloetav, et Rootsi ja Soome on võtnud kohustuse muuta oma terrorivastase võitluse ja katsetööstusega seotud seadusandlust ja tavasid.

Erdogani administratsiooni avalduses öeldakse, et Erdogani sõnul määratleb dokument gülenistid ametlikult terroriorganisatsioonina. Samas ütles Niinistö teisipäeval pressikonverentsil, et suhtumine gülenistidesse Soomes ei ole muutunud.

Dokumendi kohaselt kavatsevad riigid luua ühise koostöömehhanismi, mille raames kaasatud riikide välis-, sise-, ja justiitsministeeriumide ametnikud ja luureteenistused tihendavad koostööd terrorismivastases võitluses ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamisel.