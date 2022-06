Sudaani armee ründas Etioopiat

Sudaani relvajõud tulistasid suurtükkidega vaidlusalust Etioopia ida-ala. Kahe riigi vahel on piirivaidlus Ida-Etioopias asuva piiri üle, vahendab Reuters.

Sudaani väed suutsid teisipäeval vallutada Jabal Kala al-Labani, kus asus sõjaväebaas. Sellele eelnes suurtüki- ja õhurünnak.

Esmaspäeval eitas Etioopia Sudaani väidet, et Etioopia on tabanud ja hukanud seitse Sudaani sõdurit ja ühe tsiviilisiku. Etioopia valitsuse sõnul on tapmiste taga kohalikud võitlejad, mitte Etioopia armee.

Sudaani valitsusallikad teatasid, et Sudaan esitab ÜRO julgeolekunõukogule tapmiste tõttu ametliku kaebuse.

Etioopia Amhara regiooni julgeolekuametniku sõnul ründasid sudaanlased esmaspäeva hommikust teisipäevani Etioopiat suurtükitulega, kuid nendes rünnakutes keegi surma ega viga ei ole saanud.

Ei Sudaani ega Etioopia valitsus pole olukorda ametlikult kommenteerinud.

Vaidlusalune piirkond on al-Fashqa, mis paikneb Sudaani rahvusvaheliselt tunnustatud piiride raames, kuid kus elavad Etioopia talupidajad.

Viimaste aastate jooksul on piiritüli kahe riigi vahel ägenenud.

Samal ajal on kahe riigi vahel vaidlus Etioopia Suure Taassünni tammi üle, mis on teinud ärevaks nii Sudaani kui ka Egiptuse, kes mõlemad sõltuvad Niiluse jõest, mida tamm blokeerib.