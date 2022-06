Moskva lubas reageerida USA sõjalisele laienemisele Euroopas

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles kolmapäeval, et Moskva võtab kasutusele vastumeetmed, kuna USA laiendab oma sõjalist kohalolekut Euroopas.

Ameerika Ühendriigid rajavad Poola uue püsiva armee peakontori ja toovad Euroopasse juurde täiendavad maa-, õhu- ja merejõud vastukaaluks Vene ohule, teatas USA president Joe Biden kolmapäeval.

"Ma arvan, et nad elavad illusioonis, kui arvavad, et suudavad Venemaad kuidagi hirmutada või ohjeldada. See ei õnnestu neil," ütles Rjabkov.

Bideni sõnul lisatakse rotatsiooni korras Rumeeniasse 3000 sõdurit ning sellele lisaks veel 2000 inimest. Balti riikidesse on kavas juurde tuua soomusüksuseid, lennumasinaid, õhukaitset ja eriüksuseid.