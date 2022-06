Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti-Lõssõtšanski maantee pommitamist ja takistavad nii humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse. Kuberner märkis, et Lõssõtšanski ründamisel osalevad kaks Venemaa pataljoni taktikalist gruppi (BTG).

Oluline 30. juunil kell 5.45:

- Haidai: Vene väed takistavad humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse;

- Suurbritannia annab Ukrainale veel 1,2 miljardi euro ulatuses sõjalist toetust;

- Reuters: EL peab läbirääkimis, et vabastada Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest;

- Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt;

- Sumõ oblasti kuberner: Venemaa rünnaku tõttu hukkus kaks tsiviilisikut, kaheksa inimest sai vigastada

Haidai: Vene väed takistavad humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti-Lõssõtšanski maantee pommitamist ja takistavad nii humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse.

Kuberner märkis, et Lõssõtšanski ründamisel osalevad kaks Vene pataljoni taktikalist gruppi (BTG).

Suurbritannia annab Ukrainale veel 1,2 miljardi euro ulatuses sõjalist toetust

Suurbritannia valitsus teatas kolmapäeval, et annab Ukrainale veel 1,2 miljardit dollarit sõjalist toetust. London tahab parandada Ukraina kaitsevõimet.

"Suurbritannia relvad, varustus ja väljaõpe parandavad Ukraina kaitset selle rünnaku vastu. Me jätkame kindlalt Ukraina rahva toetamist, et tagada Venemaa ebaõnnestumine Ukrainas," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

Reuters: EL peab läbirääkimisi, et vabastada Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel peavad Euroopa ametnikud Saksamaa toetusel läbirääkimisi, et vabastada Venemaa enklaav Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest. Kokkulepe võib sündida juba juuli alguses.

Leedu keelas 17. juunil sanktsioonide tõttu osaliselt transiitveo Venemaalt Kaliningradi oblastisse.

Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt

Venemaa juht Vladimir Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt. Putin kordas jälle oma vana juttu, et Venemaa armee ei ründa ühtegi tsiviilobjekti.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Krementšukis vähemalt 20 inimest ja vigastada sai 59 inimest.

Sumõ oblasti kuberner: Venemaa rünnaku tõttu hukkus kaks tsiviilisikut, kaheksa inimest sai vigastada

Sumõ oblasti kuberneri Dmõtro Žõvitski teatel hukkus Vene vägede pommitamise tõttu Krasnopilia asulas üks inimene ja kolm inimest sai vigastada.

Kuberneri sõnul sai veel kahes asulas üks inimene surma ja viis inimest vigastada.

USA luure: Putini eesmärk on jätkuvalt suurema osa Ukraina hõivamine

Venemaa liider Vladimir Putin ei ole muutnud oma poliitilisi eesmärke pärast seda, kui ta saatis Vene väed Ukrainasse, ütles USA riikliku luure direktor Avril Haines.

Luurejuhi sõnul tahab Putin endiselt suurema osa Ukrainast Venemaa valdusse saada.

Haines rääkis, et Ameerika Ühendriikide luureagentuurid näevad lähitulevikus Ukrainas kolme võimalikku stsenaariumi. Neist kõige tõenäolisem on rõhuv konflikt, kus Vene vägesid saadab vähehaaval edu, kuid suurt läbimurret Putini eesmärgi suunas ei toimu.

Teised kaks stsenaariumi näevad kas Venemaa tohutut läbimurret või Ukraina edu rindejoone stabiliseerimisel ja väikeste võitude saavutamisel.

Haines lisas, et olukord Ukrainas püsib sünge.