Ukraina veel oma vägesid Maosaarele ei saada

Oluline 30. juunil kell 20.32:

- Biden: erinevad riigi on lubanud Ukrainale üle 600 tanki;

- Prantsusmaa lubab Ukrainale anda uut soomustehnikat;

- Saksa kantsleri sõnul oleneb Saksamaa otsus anda tanke Ukrainale USA-st;

- Biden peaks lähipäevil andma teada uuest suurest abipaketist Ukrainale;

- Ukraina ei saada Maosaarele veel oma vägesid;

- ÜRO hinnangul vajab Ukrainas humanitaarabi 16 miljonit inimest;

- Okupeeritud Berdjanski sadamast väljus esimene kaubalaev alates sõja algusest;

- Hollandi peaministri sõnul võib Itaalia saata Ukrainasse haubitsaid;

- Slovjanski linnapea palub elanikel linnast lahkuda;

- Venemaa endise presidendi Dmitri Medvedevi sõnul võivad sanktsioonid olla aluseks sõjale;

- Haidai: Vene väed takistavad humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse;

- Suurbritannia annab Ukrainale veel 1,2 miljardi euro ulatuses sõjalist toetust;

- Reuters: EL peab läbirääkimisi, et vabastada Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest;

- Harkivi kuberner: Vene rünnakute tõttu hukkus Harkivi piirkonnas üks inimene, viga sai kuus inimest;

- Rootsi saadab Ukrainale tankitõrjerelvi;

- Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt;

- Sumõ oblasti kuberner: Venemaa rünnaku tõttu hukkus kaks tsiviilisikut, kaheksa inimest sai vigastada;

Erinevad riigid on lubanud Ukrainale anda üle 600 tanki

USA president Joe Biden ütles Madridis, et üle viiekümne riigi on lubanud Ukrainale ligikaudu 140 000 tankitõrje süsteemi, üle 600 tanki, peaaegu 500 suurtükisüsteemi ja üle 600 000 suurtükimürsu.

Lisaks on kavas Ukrainale anda kõrgtehnoloogilised mitmikraketiheitjad, laevavastased raketid ja õhukaitsesüsteemid.

Praegu ei ole teada millal lubatud varustus kohale jõuab ning kõnest ei ole ka aru saada, kas nimetatud tehnika hõlmab ka varasemalt lubatut.

Prantsusmaa annab Ukrainale arvestatava koguse soomusmasinaid

President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa annab Ukrainale kuus täiendavat haubitsat ja arvestatava koguse soomustehnikat, täpsustamata antava tehnika hulka.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022

Teadandes ei täpsustatud millis tüüpi tehnikat Prantsusmaa ukrainlastele kavatseb anda.

Schholzi sõnul oleneb lahingutankide andmine Ukrainale USA-st

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles ajakirjanikega suheldes, et Saksa Leopard tankide andmine Ukrainale (nagu ka Hispaania on varem soovinud teha) oleneb USA presidendi Joe Bideni otsusest saata USA tankid Ukraina.

"Me koordineerimine alati oma saadetised liitlastega, eriti USA-ga ja jätkame seda poliitikat," teatas Scholz reporteritele.

USA kavatseb Ukrainale anda 800 miljoni dollari eest täiendavat kaitseabi

Joe Biden teatas Madridis NATO tippkohtumisel, et ta annab lähipäevil teada 800 miljoni dollari suurusest sõjalisest abipaketist Ukrainale, vahendab Bloomberg.

Ukraina sõnul on veel liiga vara, et saata oma üksused Maosaarele

Ukraina lõunaringkonna kõneisik Natalia Humenjuk teatas, et kuigi Vene väed on Maosaarelt lahkunud, siis praegu on veel liiga vara, et Ukraina sõdurid asemele saata.

Humenjuki sõnul on saarel põlengud ning aeg-ajalt toimuvad saarel veel plahvatused. Kuigi venelased lahkusid kiirpaatidega saarelt ei saa välistada nende poolt maha jäetud lõhkekehi, lisas Humenjuk.

Kõneisiku sõnul panid lahkuvad Vene väed saarel asuva õhutõrje raketisüsteemi ja radari põlema, et katta oma taandumist.

Ukraina: Vene väed lahkusid Maosaarelt

Ukraina lõunaringkonna väejuhatus teatas sotsiaalmeedias, et Vene väed lahkusid Maosaarelt. Vene vägede lahkumisest teatas ka Odessa parlamendisaadik, peastaap pole veel venelaste taandumist saarelt kinnitanud.

Odesa MP Honcharenko says Russians have retreated from strategic rock Snake Island, leaving on 5 small boats and blowing up hardware on way out. This has not been confirmed by Ukrainian command, but if true would be first clear victory for Western long-range rocket systems. pic.twitter.com/JjoX0USVq4 — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 30, 2022

Ukraina lõunaringkonna teatel lahkusid venelased Maosaarelt raketi- ja suurtükiüksuste tulelöökide tõttu. Tegemist oleks esimese selge võiduga, kus Ukraina armee kasutab edukalt lääneriikide tarnitud raketisüsteeme.

Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022

Vene vägede lahkumist Maosaarelt kinnitas ka Moskva.

"Vene Föderatsiooni relvajõud täitsid Maosaarel neile määratud ülesanded ja viis sealt välja oma väed. Sellega on maailma üldsusele demonstreeritud, et Venemaa Föderatsioon ei sekku ÜRO püüdlustesse luua humanitaarkoridor põllumajandussaaduste väljaveoks Ukraina territooriumilt," väitis Venemaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Vene väed lahkusid Maosaarelt jättes maha põlevad rajatised. Autor/allikas: Ukraina lõunaringkonna väejuhatus

Vene okupatsioonivõimude sõnul väljus Berdjanski sadamast esimene kaubalaev alates linna Vene vägede kätte langemisest

Sadama tööleasumisest andis teada venelaste poolt paika pandud administratsiooni juht Jevgeni Balitski.

Balitski sõnavõtu järgi viis esimene sadamast lahkunud laev "sõbralikesse riikidesse" 7000 tonni vilja. Hiljem muudetud Telegrami postituses aga eemaldati info transporditava kauba kohta.

Balitski lisas, et kaubalaeva turvalisust tagab Vene Musta mere laevastik. Balitski ei täpsustanud, et mis on laeva lõplik sihtkoht.

Slovjanski linnapea palub elanikel linnast lahkuda

Slovjanski linnapea Vadõm Liakh on palunud Slovjanski elanikel linnast lahkuda. Linnale lähenevad Vene väed.

Vene väed tulistasid linna pihta neljapäeval, mille tõttu sai kuus viga ja kaks neist on raskes seisundis. Pihta said kaubanduskeskus ja bussipeatus.

Ukrainas rindejoone lähistel hukkunud kirurgi matused Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Nariman El-Mofty

Hollandi peaministri sõnul võib Itaalia saata Ukrainasse haubitsaid

Itaalia ei ole veel kinnitanud raskerelvastuse saatmist Ukrainasse. Mark Rutte ütles NATO tippkohtumise ajal, et Ukrainale raskerelvade andmine on väga oluline, vahendab Politico.

Holland ja Saksamaa teatasid, et saadavad veel kuus Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükki. Varasemalt on Ukrainasse saadetud 12 samasugust süsteemi kahe riigi poolt.

Kui ajakirjanikud küsisid Hollandi peaministrilt, et kas teadaanne tähendab sarnaste süsteemide saatmist ka Itaalia poolt, siis ütles peaminister, et seda peab veel vaatama, kuid arutlusel on sarnased süsteemid.

Itaalia katseministri kõneisik keeldus kommentaaridest öeldes, et Itaalia relvaabi nimekiri on salastatud.

Ukraina sõjaväeluure ohvitseri hinnangul võib Ukraina suure vastupealetungi teha oktoobris

Majandusajakiri The Economist tegi Vene-Ukraina sõjast pikema ülevaate, mille käigus suheldi ka Ukraina ametiisikutega. Ühe Ukraina sõjaväeluure ohvitseri hinnangul on oktoobriks saabunud piisavalt palju lääne relvastust, mille abil saaks teha vastupealetungi okupeeritud alade vabastamiseks.

Hiljuti ütles ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et loodab sõja lõppu enne talve saabumist.

Ajakirjas tuuakse välja, et lääne relvasüsteeme tuleb kasutada teisiti kui vene tehnikat ning üks-ühele pariteeti relvastuses ei olegi võimalik saavutada kuna lääneriigid ei tooda ei relvastust ega moona suures koguses. Samas tundub, et HIMARS raketisüsteemide kasutatakse nii nagu need algselt mõeldi – sügavale tagalasse löökide tegemiseks.

ÜRO: Peaaegu 16 miljonit inimest vajab Ukrainas humanitaarabi

ÜRO Ukraina asjade koordinaatori sõnul vajab humanitaarabi 16 miljonit ukrainlast. Vaja on nii vett, toitu, tervishoiuteenuseid, majutust ja julgeolekut. ÜRO hinnangul on see hinnang konservatiivne ning tegelik vajadus võib olla suurem.

Ukrainas on sõja algusest kuus miljonit sisepõgenikku ja veel 5,3 miljonit inimest on põgenenud riigist välja.

Venemaa endise peaministri Dmitri Medvedevi sõnul võivad Vene-vastased sanktsioonid olla alus sõjaks

Reutersi järgi ütles Medvedev järgmist: "Ma tahaksin välja tuua, et teatud tingimuste puhul nagu vaenulikud meetmed võivad olla rahvusvaheline agressioon ja isegi casus belli (õigustus sõjaks)." Medevedev lisas, et Venemaal on õigus end kaitsta.

Alates Vene-Ukraina sõja algusest on endine Vene president esinenud mitmete kummaliste sõnavõttudega.

Haidai: Vene väed takistavad humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti-Lõssõtšanski maantee pommitamist ja takistavad nii humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse.

Kuberner märkis, et Lõssõtšanski ründamisel osalevad kaks Vene pataljoni taktikalist gruppi (BTG).

Suurbritannia annab Ukrainale veel 1,2 miljardi euro ulatuses sõjalist toetust

Suurbritannia valitsus teatas kolmapäeval, et annab Ukrainale veel 1,2 miljardit dollarit sõjalist toetust. London tahab parandada Ukraina kaitsevõimet.

"Suurbritannia relvad, varustus ja väljaõpe parandavad Ukraina kaitset selle rünnaku vastu. Me jätkame kindlalt Ukraina rahva toetamist, et tagada Venemaa ebaõnnestumine Ukrainas," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

Reuters: EL peab läbirääkimisi, et vabastada Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel peavad Euroopa ametnikud Saksamaa toetusel läbirääkimisi, et vabastada Venemaa enklaav Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest. Kokkulepe võib sündida juba juuli alguses.

Leedu keelas 17. juunil sanktsioonide tõttu osaliselt transiitveo Venemaalt Kaliningradi oblastisse.

Harkivi kuberner: Vene rünnakute tõttu hukkus Harkivi piirkonnas üks inimene, viga sai kuus inimest

Kuberneri teatel sattus rünnaku tõttu haiglasse üks 11-aastane tüdruk.

"Lahingud piirkonnas jätkuvad. Harkivi suunal peavad okupandid kaitselahinguid, proovides meie sõjaväge selle käigus siduda. Vaenlane tulistab tankidest, suurtükkidest," ütles kuberner.

Rootsi saadab Ukrainale tankitõrjerelvi

Rootsi kaitseministeerium teatas neljapäeval, et riik saadab Ukrainasse tankitõrjerelvi ja kuulipildujaid, vahendas The Guardian.

Rootsi saadab Ukrainale relvastust, mille väärtus on umbes 49 miljonit dollarit, teatas Reuters.

Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt

Venemaa juht Vladimir Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt. Putin kordas jälle oma vana juttu, et Venemaa armee ei ründa ühtegi tsiviilobjekti.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Krementšukis vähemalt 20 inimest ja vigastada sai 59 inimest.

Sumõ oblasti kuberner: Venemaa rünnaku tõttu hukkus kaks tsiviilisikut, kaheksa inimest sai vigastada

Sumõ oblasti kuberneri Dmõtro Žõvitski teatel hukkus Vene vägede pommitamise tõttu Krasnopilia asulas üks inimene ja kolm inimest sai vigastada.

Kuberneri sõnul sai veel kahes asulas üks inimene surma ja viis inimest vigastada.

USA luure: Putini eesmärk on jätkuvalt suurema osa Ukraina hõivamine

Venemaa liider Vladimir Putin ei ole muutnud oma poliitilisi eesmärke pärast seda, kui ta saatis Vene väed Ukrainasse, ütles USA riikliku luure direktor Avril Haines.

Luurejuhi sõnul tahab Putin endiselt suurema osa Ukrainast Venemaa valdusse saada.

Haines rääkis, et Ameerika Ühendriikide luureagentuurid näevad lähitulevikus Ukrainas kolme võimalikku stsenaariumi. Neist kõige tõenäolisem on rõhuv konflikt, kus Vene vägesid saadab vähehaaval edu, kuid suurt läbimurret Putini eesmärgi suunas ei toimu.

Teised kaks stsenaariumi näevad kas Venemaa tohutut läbimurret või Ukraina edu rindejoone stabiliseerimisel ja väikeste võitude saavutamisel.

Haines lisas, et olukord Ukrainas püsib sünge.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35600 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1573 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 3726 (+6);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 185 (+0);

- suurtükisüsteemid 790 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 104 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 641 (+1);

- tiibraketid 143 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2602 (+4);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 61 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.