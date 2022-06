Oluline 30. juunil kell 12.08:

- Haidai: Vene väed takistavad humanitaarabi tarnimist Lõssõtšanskisse;

- Suurbritannia annab Ukrainale veel 1,2 miljardi euro ulatuses sõjalist toetust;

- Reuters: EL peab läbirääkimisi, et vabastada Kaliningrad Moskva-vastastest sanktsioonidest;

Harkivi kuberner: Vene rünnakute tõttu hukkus Harkivi piirkonnas üks inimene, viga sai kuus inimest;

- Rootsi saadab Ukrainale tankitõrjerelvi;

- Putin väidab, et Krementšuki kaubanduskeskuse rünnak polnud terroriakt;

- Sumõ oblasti kuberner: Venemaa rünnaku tõttu hukkus kaks tsiviilisikut, kaheksa inimest sai vigastada;

Ukraina: Vene väed lahkusid Maosaarelt

Ukraina lõunaringkonna väejuhatus teatas sotsiaalmeedias, et Vene väed lahkusid Maosaarelt. Vene vägede lahkumisest teatas ka Odessa parlamendisaadik, peastaap pole veel venelaste taandumist saarelt kinnitanud.

Odesa MP Honcharenko says Russians have retreated from strategic rock Snake Island, leaving on 5 small boats and blowing up hardware on way out. This has not been confirmed by Ukrainian command, but if true would be first clear victory for Western long-range rocket systems. pic.twitter.com/JjoX0USVq4