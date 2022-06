Pariisi Bataclani kontserdimaja ründaja sai eluaegse vanglakaristuse

Kohus ei andnud Abdeslamile luba taotleda tingimisi vabastamist. Selline eluaegne vanglakaristus on Prantsusmaal äärmiselt haruldane ja seda on varem määratud vaid neli korda, vahendas The Times.

Tegemist oli Prantsusmaa ajaloo ühe suurima kohtuprotsessiga. Kohtunik Jean-Louis Peries teatas, et Abdeslam ja veel 19 süüdistavat mõisteti süüdi rünnakutes Bataclani kontserdimajale ja teistes terrorirünnakutes. Kohtu ette astus lõpuks kokku 14 süüdistavat. Kuus süüdistavat protsessil ei osalenud. Kõik peale ühe mõisteti süüdi terroriaktides.

32-aastane Abdeslam on ainuke ellujäänud liige kümnest terroristist koosnevast grupeeringust, mis korraldas Pariisis terrorirünnakud. Teised grupeeringu liikmed said samal päeval surma.

Abdeslam väitis, et viimasel hetkel muutis ta meelt ja ei osalenud veresaunas. Kohus jõudis järeldusele, et ta jäi ellu, kuna ei jõudnud teha suitsiidi.

Peries ütles, et Abdeslam osales terroriaktis ja aitas oma vennal Brahimil pärast Süüriast naasmist liituda grupeeringuga. Abdeslami vend tegi pärast Pariisi rünnakuid enesetapu.

Prantsuse kohus määras eluaegse vanglakaristuse ka 37-aastasele belglasele Mohamed Abrinile, keda süüdistati mitte ainult Pariisi rünnakute kavandamises, vaid ka Brüsseli pommirünnakute planeerimise kaasaaitamises. Abrin saab siiski 22 aasta pärast taotleda tingimisi vabastamist.

Rootsist pärit 29-aastane Osama Krayem sai 30-aastase vanglakaristuse. Ta kavandas Pariisi rünnakute ajal pommirünnakut Amsterdami lennujaamas. Tuneesiast pärit 28-aastane Sofien Ayari mõisteti samuti süüdi Amsterdami rünnaku kavandamises ja sai 30-aastase vanglakaristuse.

Kohus leidis, et ainsana polnud terrorist Farid Kharkhach. Ta varustas džihadiste võltsitud isikutunnistustega. Kohtu hinnangul Kharkhach ei teadnud, et ta aitas terroriste. Kharkhach mõisteti süüdi ainult pettuses ja talle määrati kaheaastane vanglakaristus.

Prantsusmaa võimudel kulus kohtuprotsessi korraldamiseks rohkem kui kuus aastat. Selleks ehitati spetsiaalne kohtusaal, mis asub kunagise keskaegse kuningapalee kohal.