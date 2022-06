USA kohus mõistis R. Kellyle 30-aastase vangistuse

Kelly mõisteti juba eelmisel aastal süüdi skeemis, mille käigus värbas ta seksuaalseks ärakasutamiseks naisi ja alaealisi tüdrukuid. Vandekohtunikud mõistsid ta süüdi kaheksas süüdistuses, mis olid seotud naiste ja tüdrukute seksuaalses ärakasutamises ning väljapressimises. Sealhulgas osales Kelly veel altkäemaksu võtmises ja inimröövis, vahendas The Wall Street Journal.

USA ringkonnakohtunik Ann Donnelly sõnul näitas Kelly tegevus, et tegemist on jõhkra meega, kes ei hooli üldse inimeste kannatustest. "Isegi kõige kogenumad uurijad ei unusta õudusi, mida Kelly ohvrid üle elasid," ütles kohtunik.

Prokurörid väitsid, et Kelly kasutas inimeste ärakasutamiseks oma kuulsust ja varandust. Kohtuprotsess kestis seitse nädalat, ülekuulamisel osales üle 50 tunnistaja. Nende hulgas oli ka kümmekond Kelly ohvrit.

"Loodan, et see kohtuotsus on tõend, et pole tähtsust, kui võimas, rikas või kuulus vägivallatseja on," ütles prokurör Breon Peace.

Kelly seaduslik nimi on Robert Sylvester Kelly.