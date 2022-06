Kuumalaine on probleem ka ettevõtetele

Tallinna Tehnikaülikooli energiatõhususe ja sisekliima professori Jarek Kurnitski sõnul on kuumus suurim probleem elumajades. "Kodude puhul rakendatakse reeglina passiivseid meetmeid ja need töötavad hästi siis, kui on tavapärane suvi. Kui meil on välistemperatuur viis kraadi kõrgem, kui tavapärasel suvel - räägime 30-32 kraadist - siis on selge, et kodudes on väga kuum ja see on kõike muud kui mugav inimesele. Tulevikus on küsimus, et kas ka kodudes oleks vaja jahutust, mida tänasel päeval tehakse veel väga vähe," rääkis professor.

Ometi mõjub kuumalaine ka erinevatele ettevõtetele. Näiteks peab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse haldusjuhi Hindrek Helmi sõnul IT-ettevõtetes kuuma ilmaga jahedas hoidma servereid. "Serveriruumid on meil varustatud täppiskonditsioneeridega, et seal on põhimõtteliselt jahutusseadmed. Aga serverruumides on arvestatud liiasusega, ruumi ressurss ja maht on selline, kus [praegune kuumus] kulu tegelikult väga ei suurenda, see on üsna minimaalne," märkis Helm.

Suurem probleem võib Helmi sõnul aga tekkida hoopis erinevate ettevõtete kommunikatsiooniruumides. "Seal on võib-olla maja võrguseadmed, valveseadmed, videovalve asjad ja kus on tavatarbimises kasutusel olevad jahutusseadmed, mis võivad suure koormusega katki minna. Igas kontorihoones on sellised ruume üle Eesti ja neid on palju. Need ruumid vajavad jahutamist, kui väljas on ikkagi üle 25 kraadi sooja," tõdes Helm.

Ruumide ülekuumenemine sõltub Helmi sõnul suuresti sellest, kui palju erinevaid seadmeid ruumis on. "Sõltub jah koormustest, mis nendesse ruumidesse pandud on, kui palju seadmeid on pandud. Kuidagi see kipub praktikas olema niimoodi, et pannakse neid seadmeid sinna sisse rohkem kui vaja ja siis jahutusseadmed võib-olla ei pea vastu," rääkis ta.

Samas elektritarbimine kuumalaine ajal Eestis nii palju ei suurene, et oleks oht, et elektrijaamad hakkaksid väljalülituma. Küll aga käib võrguettevõte Elektrilevi kohati avamas alajaamade uksi, et ülekuumenemist vältida.

Professor Kurnitski sõnul võtavad elektrijaamadelt liigset koormust ära ka päikesepaneelid. "Koos kuumusega paistab enamasti ka päike ja Eestis on hästi palju paigaldatud päikesepaneele, nii et päikeseelektrisüsteemid sisuliselt kompenseerivad selle jahutusest tekkiva elektrikulu."

Pühapäeva keskpäevast saadik on Elektrilevi võrgus elektritarbimine ligi seitsme protsendi võrra kasvanud.