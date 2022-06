Putini väitel on Venemaa peamine eesmärk Ukrainas Donbassi vallutamine

Venemaa president Vladimir Putin väitis kolmapäeval, et Venemaa peamine eesmärk Ukrainas on Donbassi "vabastamine". Putin ei tahtnud rääkida konkreetsetest tähtaegadest, millal Venemaa lõpetab Ukrainas oma sõjalise tegevuse.

"Ma olen välja toonud lõppeesmärgi. See on Donbassi vabastamine, nende inimeste kaitsmine ja tingimuste loomine, mis tagaksid Venemaa enda julgeoleku. Töö käib selleks rahulikult. Kõik läheb plaanipäraselt," väitis Putin.

Putini väitel pole vaja konkreetsetest tähtaegadest rääkida. "Ma ei räägi sellest kunagi, sest see on päris elu, mõne tähtaja seadmine on vale," väitis Putin.

Putin väitis veel, et Venemaal pole Rootsi ja Soome liitumisel NATO-ga sarnaseid probleeme nagu Ukrainaga. Putini hinnangul pole Venemaa selle vastu, kui Soome ja Rootsi tahavad alliansiga liituda.

"Mis puudutab Rootsit ja Soomet, siis meil pole selliseid probleeme, mis meil on paraku Ukrainaga. Meil pole territoriaalseid vaidlusi, meil pole midagi, mis võiks meid häirida," väitis Putin.

USA luure hinnangul on Putini eesmärk jätkuvalt suurema osa Ukraina vallutamine. "Venemaa liider Vladimir Putin ei ole muutnud oma poliitilisi eesmärke pärast seda, kui ta saatis Vene väed Ukrainasse," ütles USA riikliku luure direktor Avril Haines.