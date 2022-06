Ukraina võib Itaalialt saada moodsad liikursuurtükid

Moodsa raskerelvastuse tarnimine tähendaks Itaalia sõjalise toetuse märkimisväärset laienemist Ukrainale. Rooma pole siiski veel ametlikult raskerelvade tarnimist kinnitanud, vahendas Politico.

Rutte sõnul on ülimalt oluline, et Ukraina saaks piisavalt raskerelvastust. Tema sõnul on Saksamaa ja Holland juba oma toetust Ukrainale suurendanud ja saadavad juurde veel kuus Panzerhaubitze 2000 haubitsat. Praegu on Ukraina armee käsutuses 12 sellist haubitsat.

Rutte sõnul on otsustanud ka Itaalia Ukrainat toetada. Rutte ei täpsustanud, kas need haubitsad saavad olema Panzerhaubitze 2000 liikursuurtükid. "Peame veel vaatama, kas need on Panzerhaubitzed. Itaallased on öelnud, et saadavad sarnast relvastust, mida Saksamaa ja Holland saadavad," ütles Rutte.

Rutte kritiseeris samuti teisi NATO riike, et nad ei saada Ukrainasse piisavalt raskerelvastust. Rutte ei täpsustanud siiski, milliseid riike ta silmas pidas.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles kolmapäeval, et kuus täiendavat suurtükki saab tarnida kohe, kuna Ukraina sõdurid juba oskavad sellist relvastust kasutada.