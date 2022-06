RMK juhiks soovib saada 18 inimest

RMK nõukogu esimehe Randel Läntsi sõnul laekus konkursi 6. juuni tähtajaks 18 avaldust, samal ajal toimus ka sihtotsing.

"Nüüd oleme etapis, kus soovime esitada nõukogule tutvustamiseks ja valimiseks kuni kolm kandidaati," ütles Länts.

Läntsi sõnul on plaanis nõukogule esitada kandidaadid juuli keskpaigas ning uus juht soovitakse välja valida augusti keskpaigaks.

Uue juhi volitused algavad 1. novembril, senise juhi Aigar Kallase volitused lõppevad 31. oktoobril.

"Tugevaid kandidaate oli mitmeid ja valikut nõukogul peaks olema," ütles Länts. "Ma usun, et me oleme teinud kõrvalt professionaalse abiga piisavalt head tööd, et kolmest kandidaadist ühe suudame ühiselt välja valida."

Juhatuse esimehe kandidaadilt eeldatakse magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust ja vähemalt viieaastast tippjuhi kogemust suurest organisatsioonist.

2017. aastal korraldatud konkursile laekus vaid üks avaldus. Kallas on RMK juhatuse esimehena olnud alates 2007. aastast.