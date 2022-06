Narkoturul levib fentanüüliga sarnane sünteetiline opioid

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teatel on Eestis leviv metonitaseen sama ohtlik nagu siin juba tuntud sünteetiline opioid fentanüül.

"Tegelikult me räägime ikkagi väga-väga väikestest kogustest. Metonitaseen on kuni 200 korda tugevatoimelisem kui morfiin. Inimesel on väga raske annustada seda selliselt, et see oleks vähegi turvaline," ütles TAI narkomaania ennetamise juht Aljona Kurbatova.

Metonitaseeni segatakse Kurbatova sõnul ka kokku teiste ainetega, näiteks fentanüüliga, mistõttu on selle välimus muutlik ja ohustab peamiselt fentanüüli tarvitajaid.

"Ja isegi kui mõelda, et ohustatud on peamiselt need inimesed, kes narkootikume süstivad, siis me ikkagi räägime potentsiaalselt tuhandetest inimestest, kes võivad sattuda olukorda, kus nad on enesele teadmata manustanud metonitaseeni. See on nüüd küll selline aine, mille puhul oht elule on väga vahetu," rääkis Kurbatova.

Juunis kasvas nii üledoosidesse suremine kui ka kiirabi väljakutsed. Kui tavaliselt on ühes kuus kaks surma, siis juunis neli-viis. Kas kasvuga on seotud ka metonitaseen, on veel vara öelda. Esimesed vastused saab paari kuu pärast, kui on esmased ekspertiisid tehtud.

"Loomulikult oleme murega selle levikut jälginud. Paraku tuleb öelda, et vaadates viimase aja üledoosi surmajuhtumeid, siis on väike mure, et need võivad olla seotud metonitaseeniga. Aga hetkel seda kindlalt väita ei saa," ütles põhja prefektuuri talituse juht Rait Pikaro.

Metonitaseeni Eestisse jõudmise kohta täpset infot ei ole.

"Paraku tuleb öelda, et vaatame lõunanaabrite poole, kust üle piiri see ilmselt võib tulla. Kus see algpunkt on, seda me alles uurime," sõnas Pikaro.

Isegi, kui politsei tabab metonitaseeni müüva inimese, siis ei saa nad tema tegevust peatada.

"Metonitaseeni puhul ongi problemaatiline see, et hetkel ta veel ei ole keelatud ainete nimekirjas. Ka Eestis. See on eriti problemaatiline. Me oleme tabanud mitmeid inimesi, kes meie arvates on müünud mürgist ainet, narkootilist ainet, aga kuna aine ei olnud keelatud ainete nimekirjas, siis seal ei pruugi kuriteo koosseisu olla, teda justkui võiks käidelda," selgitas Pikaro.

Aine keelamiseks praegu töö käib ja kuu jooksul võidakse metonitaseen ka keelata.