Paide malevlased teevad koos Ukraina põgenikega talutöid

Paide viies malevarühmas töötab 75 noort. Nädal aega ollakse linnas heakorratöödel, kuid suve ilusaim osa möödub talus. Tööd tehakse koos sõjapõgenikega Ukrainast.

"Neil on töökogemus olemas, nad oskavad väga hästi ja kiiresti rohida või puid laduda. Aga on ka neid, keda tuleb täitsa õpetada. Nad on püüdlikud, nad on hästi püüdlikud," rääkis Paide linna malevarühmade juht Maarja Loorits.

Poisid ladusid neljapäeval Nurmsi külas Siimu talus puid, naabrite juures Räägu talus oli tüdrukutel käisil maasikate ja sibulapeenarde rohimine.

Sõjapõgenik Rostislav ütles, et talus on piisavalt kerge ja lõbus töötada. "Saab sõprade ja tööandjatega suhelda. See on hästi veedetud aeg," ütles ta.

Paide malevlane Sander tõdes, et praegused ilmad on töötamiseks väga palavad. "Väga palav on ja mitu liitrit higi tuleb välja ja see segab töötegemist," ütles ta.

Siimu talu perenaine Riina Kattel-Piirsoo kiitis noori töömehi, kellest on talutöödel väga palju abi.

"Siiamaani on nad olnud köögiviljapõllul, siis on nad puid ladunud, aidanud lillepeenraid ja marjapõõsaid korrastada," rääkis ta.

Palka maksab malevlastele omavalitsus. "Meie poolt on toitlustus, vaba aja veetmine. Täna on meil kogu grupiga koos grilliõhtu," ütles Kattel-Piirsoo.

Kuigi nende noorte malevasuvi saab kohe läbi, talutööde hooaeg jätkub. Siimu talu pererahvas on juba otsustanud palgata malevlaste seast kaks-kolm noormeest, kes saavad oma töösuve pikendada.