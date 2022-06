Kuumalaine püsib veel paar päeva

Reede öösel on mandril pilvi vähe ja ilm kuiv. Saartel võib mõnest pilverüngast hoog vihma tulla. Kagu- ja idatuul on nõrk, saarte rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 14 kuni 19, saartel ja rannikul kuni 22 kraadi.

Hommik on enamasti selge, vaid üksiku pilverüngaga ja kuiv. Puhub mõõdukas kagutuul. Sooja on 21 kuni 23 kraadi.

Päeval on mandril taevas selgem ja ilm kuiv. Saartele võib jõuda mõni äikesevihmapilv. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 28 kuni 32, meretuulega rannikul alla 25 kraadi.

Õhtul on taevas õhukeses pilvevines ja ilm on sajuta. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Sooja on 25 kuni 28 kraadi.

Laupäev on väga soe ja kõrvetava päikesega. Pärastlõunal on äikesevihma saartel ja õhtul ka mandri lääneosas.

Pühapäev tuleb pisut mahedam. Temperatuur jääb paar-kolm kraadi alla 30. Lääne-Eesti on päikeseline, ida pool sajab äikesevihma.

Esmaspäev on ka südasuvine ja veel suurema sajuta. Teisipäevast alates on ilm niiskem ja värskem.