Iisraeli peaministriks sai Yair Lapid

Oma esimesel ametisoleku päeval kohtub Lapid Tel Avivis Iisraeli sisejulgeolekuteenistuse Shin Bet juhi Ronen Bariga. Pärast seda on Lapidil kohtumine, et arutada kahe iisraellase vabastamist, kes on praegu vangis Hamasi kontrollitud Gaza sektoris, vahendas The Times of Israel.

Hamas levitas eelmisel nädalal videolõiku, kus oli näha vangistatud iisraellast Hisham al-Sayedi. See oli esimene pilt temast pärast 2015. aastat. Hamasi käes on vangis veel üks Iisraeli kodanik, samuti hoiab Hamas oma valduses kahe sõduri säilmeid. Läbirääkimised nende vabastamiseks on kestnud mitu aastat.

Endine peaminister Naftali Bennett jätkab riigi Iraani-poliitika juhtimist. Lapidi bürood hakkab esimest korda Iisraeli ajaloos juhtima naine. Peaministri büroo peadirektoriks saab Lapidi kauaaegne abi Naama Schultz.

Lapid on endine teleankur ja astus poliitikasse kümmekond aastat tagasi. Tal pole märkimisväärset sõjalist kogemust. Lapid on esimene mitteparempoolne peaminister pärast Ehud Baraki ametist lahkumist 2001. aastal.

Kahe nädalal pärast külastab Iisraeli USA president Joe Biden. Lapid sõidab ise 5. juulil Pariisi, kus ta kohtub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.