Johnson plaanib hinnatõusu tõttu langetada käibemaksu

Ajalehe The Times teatel plaanib Suurbritannia peaminister Boris Johnson elukalliduse tõusu tõttu langetada käibemaksu. Rahandusministeerium siiski kardab, et maksude langetamine võib riigis inflatsiooni kiirendada veelgi.

Suurbritannia peaministri kabinetiülem Steve Barclay soovitas langetada käibemaksu 20-protsendilist määra. Barclay hinnangul leevendaks see inflatsiooni, mis on jõudnud 9,1 protsendini, mis on viimase 40 aasta kõrgeim näitaja, vahendas The Times.

Rahandusministeerium muretseb, et maksulangetus võib inflatsiooni kiirendada. Käibemaksu langetamine 17,5 protsendile läheks riigile maksma umbes 21 miljardit eurot.

Peaminister Boris Johnson on üha suurema surve all, et ta langetaks inimeste maksukoormust. Seda lubas ta ka valimiskampaanias. Maksukoormus on Suurbritannias tõusmas kõrgeimale tasemele alates 1940. aastatest. Praegu maksab Suurbritannias 40-protsendilist tulumaksu kokku 6,1 miljonit inimest.

Ajalehe The Times teatel tahab Barclay nüüd läbi suruda käibemaksu langetamist. "Steve surub seda tugevalt peale, kuid rahandusministeerium ei toeta seda," ütles üks aruteludega kursis allikas.

Suurbritannia fiskaaluuringute instituudi juht Paul Johnson ei toeta käibemaksu langetamist. "Selline samm vähendaks inflatsiooni ajutiselt. Kuid järgmisel aastal inflatsioon tõuseks. Pikemas perspektiivis see ei tööta," ütles Paul Johnson.

Finantsfirma MoneySavingExpert asutaja Martin Lewis aga hoiatas, et kui energiaarved jätkavad tõusmist ja valitsus ei paku rahalist toetust, siis võivad riigis puhkeda protestid ja rahutused, vahendas The Times.