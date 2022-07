Välisinvestorid võivad lahkuda Venemaa Sahhalin 2 gaasiprojektist

Putini dekreedis viidatakse ohtudele Venemaa rahvuslikele huvidele ja majanduslikule julgeolekule. Investoritel on nüüd üks kuu aega teatada, kas nad omandavad uues ettevõttes osaluse. Need, kes projektist lahkuvad, ei pruugi saada täielikku hüvitist, vahendas Bloomberg.

Energiafirma Shell omab projektis 27,5 protsendi suurust osalust. Firma teatas juba kevadel, et plaanib projektist lahkuda.

Shelli juht Ben van Beurden ütles nädala alguses, et firma on teinud edusamme oma osaluse müümisel. Shelli osaluse väärtus projektis on umbes 4,1 miljardit dollarit. Asjaga kursis inimesed ütlesid Bloombergile, et Hiina energiafirmad peavad Shelliga läbirääkimisi, et osta Sahhalini projektis osalus.

Jaapani firmad Mitsubishi ja Mitsui omavad Sahhalin 2 projektis 22,5 protsendi suurust osalust. Peaminister Fumio Kishida ütles veel märtsis, et riik ei lahku projektist.

"Jaapan kaalub Venemaa veeldatud maagaasi asendada teistest riikidest hangitud gaasiga. Valitsus uurib endiselt, kuidas Putini dekreet mõjutab Jaapani firmade õigusi ning riigi veeldatud maagaasi importi," ütles reedel Jaapani kaubandusminister Koichi Hagiuda.

Mitsui aktsia hind langes reedel 5,5 protsenti. Mitsubishi aktsia hind 5,4 protsenti.

Venemaa gaasimonopolile Gazprom kuulub 50 protsenti Sahhalini projektist. Putini dekreedi kohaselt saab Gazprom uues ettevõttes automaatselt sama suure osaluse.