Euroopa Kohus tegi otsuse M.V.Wooli ja PTA kohtuasjas

Eelotsusetaotluse Euroopa Kohtule oli esitanud Tallinna halduskohus, kus arutatakse AS M.V.Wool kaebust PTA vastu, kes sulges 2019. aastal pärast listeeriajuhtumeid ettevõtte Harku ja Vihterpalu tehased ja kohustas kutsuma turult tagasi partii kalatooteid.

"Tallinna halduskohus esitas Euroopa Kohtule küsimuse, kas kaupluses tohib kohaldada toidu suhtes nulltolerantsi kriteeriumi ja Euroopa Kohtu järeldus oli, et kui toit on tootja kontrolli alt väljas ehk kaupluses, siis nulltolerantsi kriteeriumi kohaldada ei tohi. Selles osas langeb M.V.Wooli seisukoht kokku Euroopa Kohtu omaga," kommenteeris kohtuvaidluses M.V.Wooli esindav vandeadvokaat Allar Jõks Euroopa Kohtu otsust.

"Euroopa Kohus selgitas ka, et juhul, kui toit vastab küll kehtestatud kriteeriumidele, aga tema ohtlikkuses on siiski alust kahelda, võib pädev asutus määruse number 178/2002 artikli 14 lõike 8 alusel keelata kauba turuleviimise või nõuda selle turult kõrvaldamist," lisas Jõks.

"Kohtu mõte oli selles, et kehtestatud nõuetele vastava toidu kõrvaldamist müügilt või turuleviimise keelamist saaks nõuda ainult siis, kui amet oleks kindlaks määranud toidu ohtlikkuse. Järgnevas halduskohtu menetluses tuleb nüüd ametil tõendada, et ta oli toidu ohtlikkuse kindlaks määranud. Vastasel juhul puudus ametil õigus nõuda toidu müügilt kõrvaldamist," rääkis Jõks.

"Euroopa Kohtu tõlgendus määruse 178/2002 artikkel 14 lõige 8 kohaldamise osas, kinnitab ka seda, et kui ameti arvates toit on ohtlik, siis võib ainult "piirata turuleviimist" või nõuda "turult kõrvaldamist". Aga mitte mingil juhul tehaste sulgemist," märkis Jõks.

Oluline ka tervise kaitse kõrge tase

Euroopa Kohtu otsust kommenteerinud vaidluse teine osapool, PTA, märkis, et kohus tõi esile, et määruse nr 2073/2005 eesmärk on tagada toiduohutus toidu kogu kõlblikkusaja jooksul, ent ka inimeste tervise kaitse kõrge tase. "Selleks jätab kõnealune määrus ametiasutusele laia kaalutlusruumi põhjalikumate kontrollide tegemiseks, et teha kindlaks, kas selles määruses sätestatud eeskirju ja kriteeriume on järgitud," teatas ameti pressiesindaja.



PTA õigusosakonna juhataja Ave Mägi sõnul tuleb selles kontekstis viidata kohtu arvamuse kohaselt määrusele nr 178/2002. "Konkreetselt on selle määruse artikli 14 lõikes 8 täpsustatud, nagu märgib kohus, et liikmesriigi pädevad asutused võivad võtta "asjakohaseid meetmeid", et kehtestada piirangud toidu turule viimiseks või taotleda selle turult kõrvaldamist, kui kõnealune toit vastab küll liidu õiguse erisätetele, kuid mille ohutuses on neil asutustel objektiivselt põhjust kahelda," sõnas Mägi.

"Arvestades seda, kui oluline on nimetatud säte selleks, et saavutada inimeste tervise ja tarbijate huvide kaitse kõrge tase, tuleb seda kohtuotsuse kohaselt tõlgendada laialt," ütles ta.

Mägi nentis, et nulltolerantsi kriteeriumi kohaldamine turule viidud toidukauba suhtes, kui valmistaja ei ole suutnud pädevale asutusele piisavalt tõendada, et need toiduained ei ületa kogu oma kõlblikkusaja jooksul piirmäära 100 cfu/g, võib seega kohtu hinnangul kujutada endast "asjakohast meedet" määruse nr 178/2002 artikli 14 lõike 8 tähenduses.

M.V.Wool ja põllumajandus- ja toiduameti kohtuvaidlus jätkub Tallinna halduskohtus.