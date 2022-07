Laupäevaks palavus süveneb, edasi läheb leebemaks

Laupäeva öö on Eestis üsna selge ja sajuta, kohati tekib udu. Saartel on öö hakul pilvi enam ja kohati sajab hoovihma, on äikesevõimalus. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21, Lääne-Eesti rannikul kuni 23 kraadi.

Hommik on sajuta. Mõnel pool võib püsida udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1 kuni 6, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 25 kraadi.

Päev on mandril vähese pilvisusega ja sajuta. Saartele lisandub pärastlõunal pilvi, sajab hoovihma ning on äikesevõimalus. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 28 kuni 33, meretuulega rannikul ja sajupilvede all kuni 25 kraadi.

Õhtu püsib ida pool sajuta, läänes sajab kohati hoovihma, on äikeseoht. Ida-Eestis puhub tuul lõunakaarest 2 kuni 7, Lääne-Eestis edelast ja läänest kuni 9 meetrit sekundis, äikesega võib kaasneda tugevamaid tuuleiile. Sooja on 23 kuni 28, Lääne-Eesti rannikul 19 kuni 23 kraadi.

Pühapäeval liiguvad hajusalt paiknevad vihmahood Lääne-Eestist ida suunas, sadu saadab mõnel pool äike. Tuul pöördub läände, tugevneb ja toob merelt värskemat õhku. Öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 22 kuni 28 kraadi.

Esmaspäeval on sajuhooge vaid üksikutes kohtades. Öösel sooja 11 kuni 16, mõnel pool kuni 19 kraadi, päeval 22 kuni 28 kraadi. Järgnevatel päevadel jõuab Eestisse enam vihmapilvi ning palavus asendub mõõduka soojaga.