Briti luure: Venemaa teeb Lõssõtšanski ümbruses väikseid edusamme

Oluline 2. juulil kell 17.40:

- Ukraina armee teatel ei vasta tõele separatistide väited, et Vene väed on Lõssõtšanski linna täielikult ümber piiranud;

- Vene väed jätkavad rünnakuid Luhanski oblastis, kuberneri sõnul on okupeerijad andnud tuld kõikvõimalikest saadaolevatest relvadest;

- Venemaa teatas, et hävitas raketirünnakutega viis Ukraina armee juhtimiskeskust;

- Venelased kasutavad ründamiseks ebatäpseid rakette, sest nende moodsamate relvade moon hakkab lõppema, väideti Briti luureraportis;

- USA kaitseametnik ütles, et Ukrainal on õnnestunud raketiheitesüsteemi abil edukalt tabada Venemaa komandopunkte;

- Zaporižžja tuumajaam ühendati uuesti rahvusvahelise juhtimissüsteemiga;

- Zelenski: Odessa rünnaku hukkunute arv kasvab.

Ukraina eitab väiteid Lõssõtšanski ümberpiiramise kohta

Venemaa toetatud separatistid teatasid laupäeval, et nad on Lõssõtšanski linna täielikult ümber piiranud.

"Täna okupeerisid Luhanski rahvamiilits ja Vene väed viimased strateegilised paigad, mis lubab meil kinnitada, et Lõssõtšansk on täielikult ümber piiratud," ütles separatistide esindaja Andrei Marotško Vene meediale.

Ukraina relvajõud tõrjusid separatistide väiteid.

"Võitlus Lõssõtšanski ümber käib. Õnneks ei ole linn ümber piiratud ja on Ukraina armee kontrolli all," ütles Ukraina rahvuskaardi pressiesindaja Ruslan Muzõtšuk Ukraina televisioonile.

Luhanski kuberner: Vene väed ründavad kõikvõimalike relvadega

Luhanski kuberner Serhi Haidai ütles, et Vene väed jätkavad oblasti pommitamist.

"Viimase päeva jooksul andsid okupeerijad tuld kõikvõimalikest saadaolevatest relvadest," ütles Haidai laupäeval sotsiaalmeedias.

Haidai ütles, et Vene väed pommitavad Lõssõtšanskit, püüdes purustada oblasti viimast suuremat Ukraina käes olevat tugipunkti.

Ukraina sõjaväelased on nädalaid püüdnud linna kaitsta Venemaa kätte langemise eest. Naaberlinn Severodonetsk langes nädal tagasi.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel on Vene väed saanud endale Lõssõtšanski äärelinnas oleva naftatöötlemistehase, kuid Haidai ütles reedel, et lahingud tehase pärast jätkuvad.

Venemaa teatas viie Ukraina juhtimiskeskuse hävitamisest

Venemaa kaitseministeeriumi esindaja, keda tsiteerisid Vene uudisteagentuurid, teatas, et Venemaa on tiibrakettidega hävitanud viis Ukraina armee juhtimiskeskust Donbassi ja Mõkolaijvi piirkonnas ning tabanud ka kolme Ukraina armee ladu Zaporižžija piirkonnas.

Lääne allikad pole veel Venemaa väiteid kinnitanud.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 35870 (võrdlus eelmise päevaga + 120);

- tankid 1582 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3737 (+1);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 186 (+1);

- suurtükisüsteemid 800 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 105 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 653 (+8);

- tiibraketid 144 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2614 (+4);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 61 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

USA relvapaketis on kaks maa-õhk raketisüsteemi NASAMS

USA teatas, et saadab Ukrainale oma uusimate relvapakettide osana kaks maa-õhk raketisüsteemi (NASAMS), neli täiendavat suurtükiväe luuresüsteemi ja kuni 150 000 padrunit 155 mm suurtükiväe laskemoona.

Umbes 820 miljoni dollari väärtusega paketist teatas USA president Joe Biden neljapäeval pärast NATO juhtide kohtumist Madridis.

Pentagon lisas reedel, et seekordne abisaadetis hõlmab ka lisalaskemoona mitmelasulistele raketiheitjatele (HIMARS).

Britid: Venemaa teeb Lõssõtšanski ümbruses "väikseid edusamme"

Briti luure teatel jätkavad Vene väed "väiksete edusammude" saavutamist Ida-Ukraina strateegilises linnas Lõssõtšanskis, piirkonnas jätkuvad õhu- ja suurtükirünnakud. Ukraina väed jätkavad aga tõenäoliselt Venemaa vägede blokeerimist linna kaguosas.

Aruandes öeldakse ka, et Venemaal on tõenäoliselt kahanemas täpsemalt tulistavate moodsate relvade varud, sest nad kasutavad maismaarünnakutes laevatõrje rakette.

Selle nädala alguses Ukrainas Krementšuki linna kaubanduskeskusele toimunud rünnakus kasutati "suure tõenäosusega Kh-32", nõukogudeaegse raketi täiustatud versiooni.

"Kuigi raketil Kh-32 on Kh-22 võrreldes mitmeid täiendusi, pole see endiselt optimaalne maapealsete sihtmärkide täpseks tabamiseks, eriti linnakeskkonnas. See suurendab oluliselt lisakahjustuste tõenäosust hoonestatud alade sihtimisel," kirjutati luureraportis.

"30. juunil Odessa oblastit tabanud rünnak oli tõenäoliselt tehtud rakette Kh-22 KITCHEN kasutades. Need relvad on veelgi vähem täpsed ja täppislöökideks sobimatud ning nende kasutamine on viimastel nädalatel peaaegu kindlasti toonud korduvalt kaasa tsiviilohvreid," öeldakse raportis.

Kramatorsk venelaste tule all

Ukraina vägede kindralstaap teatas, et Vene väed on Slovjanski lähedal kaitsepositsioonis ja jätkavad tulistamist Kramatorski suunas.

Kindralstaap teatas, et Vene väed üritavad tõrjuda Ukraina pealetungi Harkivi lähedal.

Lõuna-Ukrainas Mõkolajivis koidikul "võimsad plahvatused"

Lõuna-Ukraina linnas Mõkolajivi toimus laupäeva varahommikul regulaarseid plahvatusi. Uudisteagentuuri Reutersi teatel rääkis sellest sotsiaalmeedias linnapea Oleksandr Senkevitš. Linnapea palus kõigil linnaelanikel püsida varjendites.

Kohalik Viktor Sevtšenko demonstreerib mürsu poolt tekitatud kraatri sügavust Harkivi Saltiivka rajoonis. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Evgeniy Maloletka

HIMARS-id toovad Ukrainale sõjaväljal edu

Ajal, mil USA valmistub saatma Ukrainasse uut laskemoonasaadetist mitmelasuliste raketiheitjatega (HIMARS), ütles USA kõrge kaitseametnik, et Ukraina väed on saavutanud "palju edu", kasutades süsteemi Venemaa komandopunktide ründamiseks.

"Ukrainlased suudavad hoolikalt valida sihtmärke, mis õõnestavad Venemaa jõupingutusi kindlasti süstemaatilisemalt, kui nad suudaksid seda teha lühema laskekaugusega raketiheitjatega," ütles ametnik reedel ajakirjanikega rääkides.

Ametnik ütles, et Ukraina on HIMARS-i kasutamisega alles algusjärgus, kuid nad on seda siiani tõhusalt kasutanud pärast hiljuti lõppenud lühikest koolitusperioodi. Ukrainasse tarniti juba vähemalt neli mitmelasulist raketiheitjat, lubatud on saata veel neli.

HIMARSide laskeulatus on umbes umbes 64 kilomeetrit, mis võimaldab ukrainlastel lüüa kaugelt ja täpsusega kui lühema laskekaugusega suurtükivägi.

Ametnik ütles kohtumisel ka, et Venemaa teadis hästi, et tabas selle nädala alguses Krementšuki linna kaubanduskeskust. "Nad teadsid kindlasti, mis see oli, ja oleksid pidanud teadma, et see rünnak võib tuua kaasa sellise kahju," ütles ametnik.

Ametnik lisas, et rünnakul kasutatud laevatõrjerelvana konstrueeritud rakett ei olnud mõeldud kasutamiseks rahvarohkes linnakeskkonnas.

Zelenski: Odessa rünnak oli sihipärane Vene terror

President Zelenski kõneles oma reedeõhtuses kõnes esmalt Odessale tehtud rünnakust, kus hukkus kümneid tsiviilelanikke. "Odessa oblastis on käimas rusude lammutamine pärast Venemaa raketirünnakut Serhiivkale. Kolm raketti tabasid tavalist elamut, üheksakorruselist maja, kuhu keegi ei peitnud relvi, sõjatehnikat ega laskemoona, nagu Venemaa propagandistid ja ametnikud sellistest löökidest alati räägivad. See oli tavaline maja, umbes 160 inimest. Seal elasid tavalised inimesed, tsiviilisikud. Selle rünnaku tõttu hävis ka puhkekeskus - mereäärsele alale täiesti tüüpiline objekt," rääkis Zelenski.

"Rõhutan: see on tahtlik, sihipärane Vene terror, mitte mingid eksimused või juhuslik raketilöök. Ühest perekonnast hukkus neli inimest... Mõrvati poiss, 12-aastane, kelle nimi oli Dmõtro... Praeguse seisuga on hukkunute nimekirjas 21 inimest ja umbes 40 on haavatud. Numbrid on terve päeva muutunud, kahjuks hukkunute arv kasvab," sõnas ta. "Samaaegselt Serhiivka rakettidega tulistati rakette Zatoka pihta. Mõkolajivit tabas korraga 12 raketti – erinevaid objekte linnas," lisas Zelenski.

Zelenski avaldas erilist tänu "Ameerika Ühendriikidele ja isiklikult Bidenile" reedel välja kuulutatud uue Ukraina tugipaketi eest, mis sisaldab väga võimsaid NASAMS-süsteeme. "Need õhutõrjeraketikompleksid tugevdavad oluliselt meie õhutõrjet. Oleme selle pakkumise nimel kõvasti tööd teinud. Kokku on selle paketi väärtus 820 miljonit dollarit ning sisaldab lisaks NASAMS-ile ka suurtükiväe laskemoona ja radareid," sõnas Zelenski kõnes.

Zaporižžja tuumajaam ühendati uuesti rahvusvahelise juhtimissüsteemiga

Zaporižžja tuumajaam ühendatati uuesti rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) seiresüsteemiga. Ühendamise korraldas Ukraina riiklik tuumaenergiaettevõte Energoatom.

Zaporižžja tuumajaama ühendus juhtimissüsteemiga katkes Vene okupatsiooni tõttu kolmapäeval. See oli juba teine ​​kord, kui ühendus sõja ajal katkes.

Tuumajaam on Euroopa suurim ja alates märtsist on see venelaste poolt okupeeritud.