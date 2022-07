Oluline 2. juulil kell 7.00:

- USA kaitseametnik ütles, et Ukrainal on õnnestunud raketiheitesüsteemi abil edukalt tabada Venemaa komandopunkte.

- Zaporižžja tuumajaam ühendati uuesti rahvusvahelise juhtimissüsteemiga.

Lõuna-Ukrainas Mõkolajivis koidikul "võimsad plahvatused".

Lõuna-Ukraina linnas Mõkolajivi toimus laupäeva varahommikul regulaarseid plahvatusi. Uudisteagentuuri Reutersi teatel rääkis sellest sotsiaalmeedias linnapea Oleksandr Senkevitš.

HIMARS-id toovad Ukrainale sõjaväljal edu

Ajal, mil USA valmistub saatma Ukrainasse uut laskemoonasaadetist mitmelasuliste raketiheitjatega (HIMARS), ütles USA kõrge kaitseametnik, et Ukraina väed on saavutanud "palju edu", kasutades süsteemi Venemaa komandopunktide ründamiseks.

"Ukrainlased suudavad hoolikalt valida sihtmärke, mis õõnestavad Venemaa jõupingutusi kindlasti süstemaatilisemalt, kui nad suudaksid seda teha lühema laskekaugusega raketiheitjatega," ütles ametnik reedel ajakirjanikega rääkides.

Ametnik ütles, et Ukraina on HIMARS-i kasutamisega alles algusjärgus, kuid nad on seda siiani tõhusalt kasutanud pärast hiljuti lõppenud lühikest koolitusperioodi. Ukrainasse tarniti juba vähemalt neli mitmelasulist raketiheitjat, lubatud on saata veel neli.

HIMARSide laskeulatus on umbes umbes 64 kilomeetrit, mis võimaldab ukrainlastel lüüa kaugelt ja täpsusega kui lühema laskekaugusega suurtükivägi.

Ametnik ütles kohtumisel ka, et Venemaa teadis hästi, et tabas selle nädala alguses Krementšuki linna kaubanduskeskust. "Nad teadsid kindlasti, mis see oli, ja oleksid pidanud teadma, et see rünnak võib tuua kaasa sellise kahju," ütles ametnik.

Ametnik lisas, et rünnakul kasutatud laevatõrjerelvana konstrueeritud rakett ei olnud mõeldud kasutamiseks rahvarohkes linnakeskkonnas.

Zelenski: Odessa rünnak oli sihipärane Vene terror

President Zelenski kõneles oma reedeõhtuses kõnes esmalt Odessale tehtud rünnakust, kus hukkus kümneid tsiviilelanikke. "Odessa oblastis on käimas rusude lammutamine pärast Venemaa raketirünnakut Serhiivkale. Kolm raketti tabasid tavalist elamut, üheksakorruselist maja, kuhu keegi ei peitnud relvi, sõjatehnikat ega laskemoona, nagu Venemaa propagandistid ja ametnikud sellistest löökidest alati räägivad. See oli tavaline maja, umbes 160 inimest. Seal elasid tavalised inimesed, tsiviilisikud. Selle rünnaku tõttu hävis ka puhkekeskus - mereäärsele alale täiesti tüüpiline objekt," rääkis Zelenski.

"Rõhutan: see on tahtlik, sihipärane Vene terror, mitte mingid eksimused või juhuslik raketilöök. Ühest perekonnast hukkus neli inimest... Mõrvati poiss, 12-aastane, kelle nimi oli Dmõtro... Praeguse seisuga on hukkunute nimekirjas 21 inimest ja umbes 40 on haavatud. Numbrid on terve päeva muutunud, kahjuks hukkunute arv kasvab," sõnas ta. "Samaaegselt Serhiivka rakettidega tulistati rakette Zatoka pihta. Mõkolajivit tabas korraga 12 raketti – erinevaid objekte linnas," lisas Zelenski.

Zelenski avaldas erilist tänu "Ameerika Ühendriikidele ja isiklikult Bidenile" reedel välja kuulutatud uue Ukraina tugipaketi eest, mis sisaldab väga võimsaid NASAMS-süsteeme. "Need õhutõrjeraketikompleksid tugevdavad oluliselt meie õhutõrjet. Oleme selle pakkumise nimel kõvasti tööd teinud. Kokku on selle paketi väärtus 820 miljonit dollarit ning sisaldab lisaks NASAMS-ile ka suurtükiväe laskemoona ja radareid," sõnas Zelenski kõnes.

Zaporižžja tuumajaam ühendati uuesti rahvusvahelise juhtimissüsteemiga

Zaporižžja tuumajaam ühendatati uuesti rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) seiresüsteemiga. Ühendamise korraldas Ukraina riiklik tuumaenergiaettevõte Energoatom.

Zaporižžja tuumajaama ühendus juhtimissüsteemiga katkes Vene okupatsiooni tõttu kolmapäeval. See oli juba teine ​​kord, kui ühendus sõja ajal katkes.

Tuumajaam on Euroopa suurim ja alates märtsist on see venelaste poolt okupeeritud.