Suurem palavus läheb Eestist ära

Pühapäeva öösel sajab Lääne- ja Kesk-Eestis hoovihma ja on äikest. Lääne-Eestis puhub tuul läänekaarest 4 kuni 9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Ida-Eestis puhub nõrk tuul veel lõunakaarest ning pöördub läände vastu hommikut. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis juba selge, ida pool on pilvisem, mõnel pool sajab hoovihma, pole välistatud äike. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, saartel ja looderannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 21 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis päikesepaisteline. Ida-Eestis püsib ilm pilvisem, kohati vihmahoogude ning äikesega. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 13 meetrit sekundis, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb 22 kuni 28 kraadi.

Õhtul taanduvad vihmahood ka Ida-Eestist ning kõikjal läheb selgemaks. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Esmaspäeval hiilivad uued sajupilved ligi Kagu-Eestile ja saartele, mujal võib arvestada üsna päikeselise ilmaga. Öösel on sooja 11 kuni 16, kohati kuni 20 kraadi, päeval 22 kuni 28 kraadi.

Ka teisipäeval jõuab sajuhooge Eestisse vähe, kuid läände pöörduv ja tugevnev tuul hakkab saartelt alates märkimisväärselt õhku jahutama. Öösel on sooja 13 kuni 19 kraadi, päevamaksimumid jõuavad ida pool tõusta 25 kraadini, läänes on sooja 18 kuni 23 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad sageli sajuhoogude, puhangulise tuule ning mõõdukalt sooja õhuga.