Nii Venemaa kui ka Ukraina väidavad end Lõssõtšanski kontrollivat

Ukraina teatel on relvajõud venelaste intensiivse tule all, aga linn on endiselt ukrainlaste kontrolli all, kirjutas BBC.

Venemaa toetatud separatistid väidavad aga et on suutnud linna siseneda ja jõudnud isegi kesklinna.

Venemaa meedia näitas väidetavaid kaadreid sellest, kuidas Vene väed Lõssõtšanski linna tänavatel ringi liiguvad.

Twitteris liiguvad erinevates kanalites ka videod sellest, kuidas kadõrovlased väidetavalt Lõssõtsanski linnas lippudega poseerivad.

Luhanski Rahvavabariigi suursaadik Venemaal Rodion Mirošnik ütles Vene televisioonile, et Lõssõtšansk on kontrolli alla võetud, kuid ei ole veel vabastatud.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles, et rünnak Lõssõtsanskile ei ole raugenud, kuna Vene väed lähenevad ümberpiiratud linnale igast küljest.

See on viimane Ukraina valduses olev linn Luhanskis, mis on osa tööstuslikust Donbassi piirkonnast. Venemaa vallutas eelmisel kuul lähedal asuva Severodonetski linna.

Kui Lõssõtšansk langeb, võib kogu Luhanski piirkond sattuda Venemaa kätte, mis tähistaks Vladimir Putini jaoks järjekordset strateegilist läbimurret.

Plahvatused Belgorodis

Ukraina piiri lähedal asuvas Belgorodi linnas Venemaal sai plahvatustes surma vähemalt kolm inimest, teatas kohalik kuberner Vjatšeslav Gladkov, vahendas BBC.

Tema sõnul hävitasid plahvatused osaliselt 11 kortermaja ja vähemalt 39 eraelamut.

BBC ei suutnud kuberneri avaldust iseseisvalt kinnitada ja Ukraina ei ole sellele infole reageerinud.

Teave pärines Gladkovi kanalilt Telegrami sotsiaalmeediarakenduses.