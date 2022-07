Usbekistan kuulutas rahutuste tõttu välja eriolukorra

Presidendi määruse kohaselt kestab eriolukord 2. augustini, vahendas Interfax.

Päev varem teatas Usbekistani siseministeerium, et Karakalpakstani pealinnas Nukus´es korraldati riigi põhiseaduse muudatuste tõttu ebaseaduslik meeleavaldus.

Muudatused põhiseaduses pidid muu hulgas nägema ette Karakalpakstani autonoomsuse vähendamist. Reuters vahendas, et president otsustas loobuda kavatsusest kärpida Karakalpakstani autonoomsust.

Usbekistani siseministeeriumi pressiteenistuse teatel kaasati "avaliku korra rikkumiste ärahoidmiseks ja kodanike erinevate õigusrikkumiste toimepanemise vältimiseks õiguskaitseorganite jõud ja vahendid."

Laupäeval tegid Karakalpakstani parlament, valitsus ja siseministeerium ühisavalduse, milles teatati, et õiguskaitseorganid pidasid kinni grupi rahutuste korraldajaid, keda süüdistatakse püüdes piirkonnas võimu haarata.

Laupäeval Nukus´sesse saabubud president Mirzijojev lubaz, et riigi avaliku julgeoleku rikkujate suhtes võetakse kasutusele ranged meetmed.

"Seaduse raames rakendatakse rangeid meetmeid nende isikute suhtes, kes üritavad praegu rahu ja avalikku julgeolekut häirida. Usbekistanil on piisavalt jõudu ja võimeid, et tagada reegel "seadus on ennekõike, kuriteo eest karistamine on vältimatu". " ütles Mirzijojev kohtumisel Karakalpakstani parlamendi saadikute ja vabariigi aktivistidega.