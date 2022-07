Kopenhaagenis oli kaubanduskeskuses tulistamine

Kopenhaageni juhtiv politseiinspektor Søren Thomassen ütles pühapäeva õhtul pressikonverentsil, et tulistamises sai mitu inimest surma, kuid ta ei täpsustanud ohvrite arvu.

Politsei on tulistamisega seoses vahistanud 22-aastase Taani mehe. Politseijuhi sõnul pole esialgu põhjust arvata, et tulistajaid oleks rohkem olnud.

Taani politsei ei välista, et tegemist oli terrorirünnakuga.

Rigshospitaleti haigla pressiesindaja ütles Reutersile, et "väike hulk patsiente" on kaubanduskeskusest neile ravile viidud. Pressiesindaja lisas, et ilmselt on saabunud patsiente rohkem kui kolm. Haigla on kutsunud juhtunu tõttu inimesi tööle juurde, nende seas kirurge ja õdesid.

"Me ei tea veel, kui palju inimesi on saanud vigastada või surma, aga juhtunu on väga tõsine," ütles linnapea Sophie Haestorp Andersen enne politsei pressikonverentsi.

Politsei reageeris juhtunule suurte jõududega. Tulistamine toimus Field'si kaubanduskeskuses.