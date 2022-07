Kopenhaageni tulistamises hukkus kolm inimest

Üks hukkunuist on 40-aastane mees ja kaks hukkunut noored. Noorte vanust ja sugu politsei teatanud ei ole. Varem pühapäeva õhtul teatas politsei, et tulistamisega seoses on kinni peetud 22-aastane, Taani päritolu mees. Esialgseil andmeil tegutses kurjategija üksi, lõplikult kaasosaliste olemasolu politsei praegu siiski ei välista.

Kopenhaageni politsei üleminspektori Søren Thomasseni sõnul võis tegemist olla terrorirünnakuga. Tulistamisest teatati politseile kell 17.35, kurjategija peeti kinni kell 17.48. Thomasseni sõnul oli kurjategija kinnipidamine mittedramaatiline. Vahistamise hetkel oli mehe valduses püss koos laskemoonaga.

Taani rahvusringhäälingu DR andmeil oli tegu mehega, kes mõne päeva eest riputas sotsiaalmeediasse videoid, millel ta poseerib kahe relvaga. Relvadest üks on võimas vintpüss.

Kogu öö viibisid Fieldsi ostukeskuses ning selle ümbruses suured politseijõud. Tulistamise tõttu jäeti ära lähedalasuvas kontserdipaigas Royal Arenal toimuma pidanud kontsert.