Melitopolis hävis oluline raudteesild

Okupeeritud Melitopoli lähistel hävitati nädalavahetusel oluline raudteesild. Ukraina teatas, et Ukraina lipp on taas Maosaarel. Olaf Scholzi sõnul ei anta Ukrainale samasuguseid julgeolekutagatisi nagu NATO-liikmetele.

Oluline 4. juulil, kell 16.45:

- Maosaarele viidi Ukraina lipp, kuid see veel ei lehvi ning Ukraina pole vägesid sinna viinud;

- Okupeeritud Melitopoli lähistel hävitati nädalavahetusel oluline raudteesõlm;

- Rahvusvahelise Olümpiakomitee juht külastas Kiievit;

- Paavst Franciscus lubas külastada nii Venemaad kui ka Ukrainat;

- Briti luure hinnangul on venelaste fookus pöördumas Donetski oblasti vallutamisele;

- Ukraina hinnangul on Venemaa kaotanud üle 36 200 sõduri Ukrainas;

- Saksamaa liidukantsleri sõnul ei anta Ukrainale samasuguseid julgeolekugarantiisid nagu NATO liikmetele;

- Ukraina president kinnitab Ukraina vägede lahkumist Lõssõtšanskist;

- Kuus inimest sai surma Vene vägede raketirünnakus Slovjanskile;

- diktaator Lukašenko sõnul seisab Valgevene Ukraina sõjas kindlalt Venemaa kõrval;

- Ühendkuningriik korraldab 2023. aastal Ukraina taastamise konverentsi.

Maosaarele on toimetatud Ukraina lipp

Ukraina sõjaväe lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuk teatas esmaspäevasel infotunnil, et Maosaarele viidi Ukraina lipp. Varasem teadaanne, et lipp saarel ka lehvib oli mõeldud metafoorina.

Kõneisik kinnitas üle, et saarel ei ole Ukraina vägesid.

На Зміїному підняли український прапор



Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України, – повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. pic.twitter.com/wDXJ03Kzfl — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) July 4, 2022

Vene üksused lahkused Maosaarelt eelmine nädal pärast korduvaid ukrainlaste rünnakuid.

Okupeeritud Melitopoli lähistel hävitati nädalavahetusel oluline raudteesõlm

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas Ukraina Raada televisioonile, et raudteeliiklus Melitopolist Berdjanskisse on seiskunud. Silla hävingust on tulnud ka teisi teateid, kuigi pole veel selge, et kes silla hävitas.

Vene väed on kasutanud raudteed ja konkreetset raudteesõlme sõjatehnika transpordiks. Melitopolis on nähtud liikvel suurel hulgal Vene sõjatehnikat, mis on suundunud Hersoni ja Zaporižžja poole. Ukraina väljaanne Ria-Melitopol teatas suurest plahvatusest venelaste okupeeritud Ljubimivka külas, mis asuv samuti sealkandis.

Fedorovi sõnul hävitasid Ukraina väed pühapäeval Melitopoli lennuvälja. Tema sõnul oli seal asunud Vene sõjaväebaas veel esmaspäev leekides.

Vene väed on okupeerinud Melitopoli märtsi algusest, kasutades linna ja selle ümbrust platsdarmina Lõuna-Ukraina ründamiseks.

Olümpiakomitee juht külastab Kiievit

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach külastas koos delegatsiooniga Kiievit ja kohtus ka Ukraina sportlaste ja riigi presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Bachi kutsus riiki Ukraina rahvuslik olümpiakomitee, kelle juht Sergei Bubka osales kohtumisel Zelenskiga koos Ukraina spordiministri Vadõm Guttsaitigia.

Paavst Franciscus lubas külastada nii Venemaad kui ka Ukrainat

Paavstiga esmaspäeval tehtud intervjuus Reutersile kinnitas katoliku kirikupea, et soovib minna Ukrainasse Kiievisse ning enne seda Venemaale Moskvasse.

Paavst kavatseb reisida Kanadasse juuli lõpus ning väljendas valmidust külastada kaht sõjas olevat riiki pärast seda.

Briti luure: Venelaste fookus pöördub Donetski oblasti vallutamisele

Ukrainas väed on taandunud Lõssõtšanskist ning Vene kaitseministeerium on teatanud kogu linna hõivamisest. Lahingud linna ümbruses jätkuvad.

Lõssõtšansk oli viimane Luhanski oblasti suurem linn, mis oli Ukraina vägede kontrolli all. Selle langemise järel pöördub nende fookus kindlasti Donetski oblasti vallutamisele, hindavad britid.

Briti luure toob ka välja, et Ukraina põllumajanduseksport 2022. aastal ei ole tõenäoliselt veidi üle kolmandiku 2021. aasta ekspordist.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



#StandWithUkraine pic.twitter.com/qH7DudnPCh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 4, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 36 200 (võrdlus eelmise päevaga + 230);

- tankid 1589 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3754 (+16);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 804 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 105 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 658 (+4);

- tiibraketid 144 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2629 (+11);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 65 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Slovjanski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Saksamaa liidukantsleri sõnul ei saa Ukraina sellised julgeolekutagatisi, nagu on NATO liikmetel

Liidukantsler Olaf Scholz kinnitas avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD, et Saksamaa arutab koos oma liitlastega juba Ukraina sõjajärgsete julgeolekutagatiste üle, mis peaksid vältima tänavusele sarnased kallaletungid. Scholzi sõnul aga ei saa tagatised olla samasugused, nagu NATO liikmetel, sest Ukraina NATO liige ei ole. Scholz hoiatas ka, et sõda Ukrainas võib kesta veel kaua.

Ukraina president kinnitab Ukraina vägede lahkumist Lõssõtšanskist

Seda, et Ukraina väed on Lõssõtšanski linnast lahkunud, kinnitab nüüd ka president Volodõmõr Zelenski ise. Zelenski sõnul formeerib Ukraina Lõssõtšanskit kaitsnud väed uuesti ning linn vabastatakse uute taktikate ja relvade abil. Lõssõtšanks oli Luhanski oblastis viimane Ukraina vägede käes olnud linn.

Kuus inimest sai surma Vene raketirünnakus Slovjanskile

Vene väed pommitasid pühapäeval ägedalt Slovjanski ja Kramatorski linna, rakette tulistati ka Harkivi pihta. Ainuüksi Slovjanskis sai surma kuus inimest. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oli hukkunute hulgas ka üheksa-aastane tüdruk. Zelenski sõnul tulistati kõiki linnu nõukogudeaegsete Šmerts-rakettidega. Zelenski teatel on Venemaal piisavalt Šmerts-, Uragan- ja Grad-raketisüsteeme, et hävitada üks Ukraina linn teise järel.

Vene raketirünnaku tagajärjed Slovjanskis Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Michal Burza

Diktaator Lukašenko sõnul seisab Valgevene kindlalt Venemaa kõrval

Diktaator Aleksander Lukašenko kinnitas Minski Natsi-Saksamaa vägedest vabastamise aastapäeval peetud kõnes, et Valgevene on toetanud Venemaa sõjakäiku Ukrainas esimesest hetkest peale. Lukašenko sõnul toetab Valgevene Venemaad praegu ja jääb toetama ka edaspidi. Lukašenko sõnul on Valgevenel ja Venemaal praktiliselt ühine armee. Ukraina ekspertide hinnangul võib Lukašenko kõne tähendada Valgevene peatset otsest sõtta astumist.

Ühendkuningriik korraldab 2023. aastal Ukraina taastamise konverentsi

Järgmisel aastal korraldab Ukraina taastamise konverentsi Ühendkuningriik, teatasid Ühendkuningriigi välisministeeriumi esindajad parasjagu käimasoleval tänavusel Ukraina taastamise konverentsil Luganos, Šveitsis. Ühendkuningriigi esindajate sõnul käib parasjagu juba tihe töö koos Ukraina esindajatega, et tuleva aasta konverentsi ette valmistada viisil, millest taastatavale Ukrainale kõige rohkem kasu on. Välisminister Liz Trussi sõnul toetab Ühendkuningriik Ukrainat sõja ajal ja jääb ka pärast sõda toetama Ukraina valitsuse taaste- ja arengukava.

Austraalia saadab Ukrainale 100 miljonit dollarit abi

Austraalia peaminister Anthony Albanese külastas pühapäeval Kiievit. Albanese külastas Butšat, Hostomeli ja Irpinit enne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kokkusaamist.

.@AlboMP has made a historic, high security visit to war-torn Ukraine. The prime minister visited the sites of some of the worst atrocities of the war, holding talks with @ZelenskyyUa. 7NEWS' Chief Reporter @ChrisReason7 is there. https://t.co/OajFEOls9S #auspol #7NEWS pic.twitter.com/nMj56FhvMM — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 4, 2022

Peaminister Albanese teatas uuest 100 miljoni austraalia dollari suurusest (ligikaudu 65 miljonit eurot) abipaketist Ukrainale. Sellest sõjaline abi on 8,7 miljoni austraalia dollari väärtuses, millega antakse ukrainlastele 14 soomustatud transportööri, 20 Bushmasteri soomukit ja muud sõjalist tehnikat.

Ligikaudu 8,7 miljonit dollarit lubati piirijulgeoleku tugevdamiseks Ukrainas, sh küberjulgeoleku vallas.

Austraalia kavatseb ka keelustada Vene kulla impordi. Varem on seda lubanud teha Kanada, Jaapan, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Lisaks kehtestab Austraalia täiendavad finantssanktsioonid ja reisikeelud 16 Vene ministrile ja oligarhile.