Scholz: Ukrainat ei aidata nagu NATO liiget

Saksamaa arutab oma liitlastega juba Ukraina sõjajärgsete julgeolekutagatiste üle, kindlasti ei saa need olla aga samasugused, nagu on NATO liikmetel, ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Oluline 4. juulil, kell:

- Saksamaa liidukantsleri sõnul ei anta Ukrainale samasuguseid julgeolekugarantiisid, nagu NATO liikmetele;

- Ukraina president kinnitab Ukraina vägede lahkumist Lõssõtšanskist;

- Kuus inimest sai surma Vene vägede raketirünnakus Slovjanskile;

- diktaator Lukašenko sõnul seisab Valgevene Ukraina sõjas kindlalt Venemaa kõrval

- Ühendkuningriik korraldab 2023 aastal Ukraina taastamise konverentsi

Saksamaa liidukantsleri sõnul ei saa Ukraina sellised julgeolekutagatisi, nagu on NATO liikmetel

Liidukantsler Olaf Scholz kinnitas avalik-õiguslikule ringhäälingule ARD, et Saksamaa arutab koos oma liitlastega juba Ukraina sõjajärgsete julgeolekutagatiste üle, mis peaksid vältima tänavusele sarnased kallaletungid. Scholzi sõnul aga ei saa tagatised olla samasugused, nagu NATO liikmetel, sest Ukraina NATO liige ei ole. Scholz hoiatas ka, et sõda Ukrainas võib kesta veel kaua.

Ukraina president kinnitab Ukraina vägede lahkumist Lõssõtšanskist

Seda et Ukraina väed on Lõssõtšanski linnast lahkunud, kinnitab nüüd ka president Volodõmõr Zelenski ise. Zelenski sõnul formeerib Ukraina Lõssõtšanskit kaitsnud väed uuesti ning linn vabastatakse uute taktikate ja relvade abil. Lõssõtšanks oli Luhanski oblastis viimane Ukraina vägede käes olnud linn.

Kuus inimest sai surma Vene raketirünnakus Slovjanskile

Vene väed pommitasid pühapäeval ägedalt Slovjanski ja Kramatorski linna, rakette tulistati ka Harkivi pihta. Ainuüksi Slovjanskis sai surma kuus inimest. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oli hukkunute hulgas ka üheksa-aastane tüdruk. Zelenski sõnul tulistati kõiki linnu nõukogudeaegsete Šmerts-rakettidega. Zelenski teatel on Venemaal piisavalt Šmerts-, Uragan- ja Grad-raketisüsteeme, et hävitada üks Ukraina linn teise järel.

Diktaator Lukašenko sõnul seisab Valgevene kindlalt Venemaa kõrval

Diktaator Aleksander Lukašenko kinnitas Minski Natsi-Saksamaa vägedest vabastamise aastapäeval peetud kõnes, et Valgevene on toetanud Venemaa sõjakäiku Ukrainas esimesest hetkest peale. Lukašenko sõnul toetab Valgevene Venemaad praegu ja jääb toetama ka edaspidi. Lukašenko sõnul on Valgevenel ja Venemaal praktiliselt ühine armee. Ukraina ekspertide hinnangul võib Lukašenko kõne tähendada Valgevene peatset otsest sõttaastumist.

Ühendkuningriik korraldab 2023 aastal Ukraina taastamise konverentsi

Järgmisel aastal korraldab Ukraina taastamise konverentsi Ühendkuningriik, teatasid Ühendkuningriigi välisministeeriumi esindajad parasjagu käimasoleval tänavusel Ukraina taastamise konverentsil Luganos, Šveitsis. Ühendkuningriigi esindajate sõnul käib parasjagu juba tihe töö koos Ukraina esindajatega, et tuleva aasta konverentsi ette valmistada viisil, millest taastatavale Ukrainale kõige rohkem kasu on. Välisminister Liz Trussi sõnul toetab Ühendkuningriik Ukrainat sõja ajal ja jääb ka pärast sõda toetama Ukraina valitsuse taaste- ja arengukava.