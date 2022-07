Riigireetmises süüdistatav Venemaa teadlane suri vanglas vähki

Surmast teatas Kolkeri poeg Maksim, kes süüdistab isa surmas Venemaa prokuratuuri ja "riigimasinat". Varem Hiina tudengeile loenguid pidanud Kolkerit süüdistati Hiina kasuks luuramises. Enne vahistamist oli Kolker juba pikalt ravil viibinud Novosibirski haiglas, kus ei olnud suuteline iseseisvalt söömagi. Julgeolekuteenistus FSB võttis Kolkeri vahi alla ja toimetas ta Moskva Lefortovo vanglasse. Kolker suri vanglalähedases haiglas, kuhu ta kiiresti halvenenud tervisliku seisundi tõttu viidud oli.

Kolkeri sugulaste hinnangul olid kõik temavastased süüdistused äärmiselt absurdsed. Kolkeri juristid kavatsevad oma kliendi kinnipidamise asjus kaebuse esitada.

Praeguseks on FSB vahi alla võtnud juba teisegi Novosibirskis tegutsenud füüsiku. Pole teada, kas kaks juhtumit on kuidagi omavahel seotud. Riigireetmises ning salajaste materjalide välismaalastele vahendamises süüdistatuna viibib eeluurimisvangistuses palju teadlasi. Kremli kriitikute sõnul on vahistamislaine taga Venemaa juhtide hulgas üldlevinud, põhjendamatu paranoia.