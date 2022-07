Leedu majandusteadlased järsku majanduslangust ei ennusta

Majanduse aeglustumine on vältimatu, ent tegu on pigem ajutise pausiga, kui 2008-2009 aasta kriisile sarnaneva järsu rahanduskriisiga, väidavad Leedu majandusteadlased.

Teadlaste sõnul võib majanduse aeglustumine negatiivselt puudutada siiski suurt osa Leedu elanikest, sest palgakasv ei jõua inflatsioonile järele. Leedu rahvusringhääling LRT küsitles majandusteadlasi seoses ülikiire hinnakasvuga, mis ületas Leedus kõik prognoosid, ulatudes 20,5 protsendini. See on Leedus suurim hinnakasv pärast 1996 aastat.

Kaunase Tehnikaülikooli majandus- ja ettevõtlusteaduskonna professori Rytis Krušinskase sõnul üldised suundumused turgudel ohumärke ei näita. Küll aga seisavad üksikud sektorid silmitsi väga suurte katsumustega, milleks on välisnõudluse märgatava vähenemine, tegevusalade ümberkorraldamine ja tootmiskulude kasv. Paljud sektorid, näiteks infotehnoloogia ja elektroonika aga jäävad katsumustest puutumata ning kasvavad. Samuti jääb katsumustest puutumata rahandussektor, erinevalt 2008-2009 aastast, kus kriis just rahandussektorist pihta hakkaski. Krušinskas ennustab, et tarbijakäitumine muutub varasemaga võrreldes oluliselt, kallimatele toodetele ja teenustele hakatakse eelistama odavamaid. Majandusšokkide aeg kestab Krušinskase hinnangul poolest kahe aastani ja aastane hinnatõus jääb 24 protsenti kanti.

Leedu Vabaturu Instituudi presidendi Elena Leontjeva sõnul erineb praegune aeg 2008 aastast sellegi poolest, et nõudluse kadumist pole näha ning kui Euroopa Keskpank rahapakkumist oluliselt ei vähenda, siis nõudlus ei kaogi. Leontjeva sõnul ei käitu inimesed praegu nii, nagu tavaliselt kriisiaimduse puhul, vaid risti vastupidi. Kui tavaliselt hakkavad inimesed kriisi lähenedes säästma, siis praegu üritavad nad võimalikult kiiresti ja palju kulutada, võttes selleks pangast välja olemasolevadki säästud. Põhjuseks soov saada rahast lahti enne, kui inflatsioon selle väärtuse ära sööb.

Leontjeva aga rõhutab, et eeskätt oleneb Leedu majanduse käekäik riiki tulevaist investeeringuist. Et raskel ajal välisinvesteeringuid säilitada, oleks Leontjeva sõnul vaja valitsuse spetsiaalset tegevuskava, mis peale lühiajaliste inflatsioonivastaste meetmete sisaldaks ka tulevikku suunatud strateegilisi meetmeid.