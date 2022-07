Hollandis tõkestavad põllumehed protestiks kaubanduskeskuste jaotuskeskusi

Madalmaade põllupidajad on häiritud valitsuse plaanist sundida põllumajandussektorit kasutama vähem väetist ning vähendada riigis kariloomade arvukust, vahendab Reuters.

Põllumehed on teatanud kavatsust blokeerida traktoritega Hollandi teed, mistõttu on Amsterdami Schipoli lennujaam ja Hollandi lennuettevõte KLM soovitanud Hollandisse reisijatel kasutada lennujaama jõudmiseks ühistransporti autode asemel.

Liiklus oli häiritud kiirteedel riigi idaosas ja Põhja-Hollandi praamiliinidel, kuid Amsterdami Schipoli lähistel pole veel teateid liiklushäiringutest.

Protestide keskmes on Hollandi valitsuse ettepanek vähendada lämmastikühendite, sh lämmastikväetise kasutamist riigis.

Valitsus tahab vähendada loomasõnnikust tingitud lämmastikoksiidi emissioone, mis tähendaks kariloomade vähendamist riigis ligikaudu 30 protsenti.

Lehmade, sigade ja teiste loomade suures mahus kasvatamise tõttu on Hollandi põllumajandussektor suurim lämmastikoksiidi tekitaja Euroopas. Samuti avaldavad mõju ehitussektor ja transport.

Hollandi ja Euroopa kohtud on nõudnud, et Madalamaade valitsus selles küsimuses midagi ette võtaks. Põllupidajate sõnul on põllumajandussektor ebaõiglaselt sihiks võetud.

Varem on põllumehed Hollandis protestinud ka poliitikute ja parlamendiliikmete kodude ligidal, mis toona siiski avalikku sümpaatiat põllupidajate suunas ei suurendanud.

Aastal 2020 kehtestati Hollandis riiklik kiirusepiirang 100 km/h, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioone transpordisektorist.

Hollandis venivad tihti ka ehitusprojektid, kuna ettevõtetel on raskusi taotleda õiguseid lämmastikühendite emissioonideks.