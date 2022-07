Liustiku lagunemise tõttu hukkus Itaalias kuus inimest

Päästeteenistuse sõnul sai liustiku lagunemise tõttu viga üheksa inimest, kellest kahel on tõsised vigastused. Praegu teadaolevalt on hukkunuid kuus.

Päästjad otsivad kopterite ja droonidega kadunuks jäänud inimesi, keda teatakse olevat 19.

Liustik hakkas liikuma piirkonna kõrgeima mäe Marmolada nõlvasid mööda.

Päästeteenistuse esindaja Michela Canova teatas, et liustik koosneb lumest, jääst ja kividest ning mitmed mägironijad jäid selle teele. Canova lisas, et praegu pole teada, kui palju mägironijaid Marmolada mäel liustiku alla võis jääda.

Veel pole ka selge, miks liustik lagunes ja liikuma hakkas.

Päästeteenistuse pressiesindaja Walter Milani sõnul on viimasel ajal mägedes olnud erakordselt soojad ilmad. Temperatuur liustiku tipus oli viimastel päevadel 10 kraadi, mis on alpiliustiku kohta väga ebatavaline.

Itaalia mägironija Reinhold Messner ütles ajalehele La Republica, et liustikud on viimastel aastatel pidevalt taandunud kliimamuutuste tõttu. "Jääd ei ole enam peaaegu üldse alles," lisas Messner täiendades, et liustikud võivad mõnikord enda raskuse all kokku kukkuda.

Messneri sõnul on liustike taandumise põhjuseks üleilmselt tõusnud õhutempreratuur, mistõttu liustikud on hakanud sulama.