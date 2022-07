Aivar Hundimägi: tulevad rasked kuud, loodame, et mitte aastad

Nädalavahetusel toimus 1500 osalejaga investeerimisfestival, kus esines arvukalt edukaid investoreid ja äriliidreid. Üks läbiv arutlusteema oli inflatsioon, mis on nii Eestis kui ka mujal saanud sisse väga kiire hoo.

Kuidas kaitsta oma sääste ja vara inflatsiooni eest ning kui kaua kiire hinnatõus kestab? Millal jõuab kätte majanduslangus ning millal tuleb uus tõus? Need on küsimused, millele paljud vastust otsivad, kuid millele vastused saame teada tagantjärele.

Inflatsioon sööb seisva raha väärtust, nii et tehku investor, mida ta iganes teeb, kui ta inflatsiooni ei võida, kaotab ta raha.

Teisalt, need, kes investeerisid selle aasta alguses börsidele, on kaotanud veelgi rohkem. Aktsiaturud on esimesel poolaastal päris korralikult kukkunud. Võib arvata, et langus jätkub, sest keskpangad on asunud inflatsiooniga võitlema ning tõstavad intresse. Kõrgem baasintress võib aktsiaturud veel enam langema panna, sest odava laenuraha allika kuhtumisel kolivad investorid aktsiatest võlakirjadesse.

Kõrgemad intressid toovad kiiresti välja ka erinevate äride nõrgad kohad, sest laenuga seotud kulud suurenevad ja ettevõtete kasumlikkus väheneb. Kvartalitulemused tulevad oodatust kehvemad ning see võimendab veelgi börside langust.

Kiire inflatsioon mõjutab ka tarbijate käitumist. See mõju ei pruugi toimuda väga kiiresti, kuid mingil hetkel on inimesed sunnitud oma tarbimisharjumusi muutma, kuna raha kõigeks ei jätku.

Eestile ja meie lähiriikidele avaldab negatiivset mõju veel ka sõda Ukrainas.

Tulemas on halvad ajad, erinevate varade väärtused langevad ning ka inimeste ostujõud langeb. Millal aga saabub n-ö turu põhi ja algab uus tõus?

Investeerimisfestivalil esinenud eksperdid arvasid, et järgmised kuus kuni üheksa kuud saavad olema keerulised. Ehk vähemalt sel aastal tasub investeeringuid tehes olla ettevaatlik ning järgida põhimõtet, et tark ei torma.

Mina võtsin investeerimisfestivali ettekannetest enda jaoks kaasa kaks soovitust. Esiteks, kuna suure tõenäosusega ootab maailmamajandust ja finantsturge ees keeruline aeg, siis on praegu õige aeg valmistada end ette tulevasteks võitudeks.

Tasub kaardistada erinevad investeerimisideed ja võtta aega, et mõelda läbi, millal, kuhu ja mis tingimustes tasub tulevikus raha paigutada. Kuigi inflatsioon sööb raha, siis ei pruugi rahas istumine olla sugugi halb, kui sul on selge plaan, kuidas seda raha võiks tulevikus investeerida.

Teine järeldus on see, et ka kehvadel aegadel ei tasu investoril peitu pugeda. Kuna me ei suuda kunagi täpselt prognoosida turu põhja, siis tasub jätkuvalt investeerida, kuid seda tuleks teha väikeste sammudega. Ehk kui teile tundub mõni ettevõte või sektor atraktiivne, siis ärge investeerige kohe kogu plaanitud summat. Liikuge samm-sammult, sest kui eksite, siis on ka teie kaotused väiksemad.

