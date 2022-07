Taastuvenergia ja remondid viivad mõnel tunnil elektri hinna pea nulli

Esmaspäeval oli Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas elekter odavaim kella nelja ja viie vahel hommikul, kui see oli 4,86 eurot megavatt-tunnist. Kella 13 ja 14 vahel kerkis hind aga suisa 484,08 euroni megavatt-tunnist

"See madal hind tuleb süsinikuvaba elektri pakkumisest. Seal on hüdroenergiat, mida tuleb meile Põhjamaadest palju, tuuleenergia ja järjest rohkem ka päikeseenergia," rääkis Sutter.

"Kui suvel on tarbimine madal ja on piisavalt taastuvenergiat turul - nii meie enda oma, kui seda, mis üle ülekannete tuleb - siis võib näha tõesti ka praegu väga madalaid hindu," ütles ta.

Sutter selgitas, et hinda mõjutab ülekandevõimsuste saadavus. "Ühtepidi see, palju on Rootsist ülekannet Soome ja palju seda meieni jõuab, Soomest edasi tuleb ja Eestist välja läheb. Kuna viimastel päevadel on olnud massiivsete hooldus- ja liiniehitustööde tõttu ülekanne Lätti piiratud, siis meilt lõunapoole minev energia hulk on olnud piiratud ja see on ka mõjutanud meie hinda päris palju."

Eesti ja Läti vaheline ülekandevõimsus ulatub praegu 550 megavatini, mis on sisuliselt kolmandik tavapärasest võimsusest. "Lätis ja Leedus on hind kohati kaks korda kõrgem kui Eestis," märkis Sutter.

Sutteri sõnul on Eestis viimased nädalad olnud ka vähe tuult, mis võiks Eestis hinna alla viia. "Üldine foon on ikkagi see, et elektri hinnad on jätkuvalt väga kõrged ja kui vaatame keskmist hinda, Eestis paistavad ka sel nädalal päeva keskmised hinnad üle 200 euro, mis on suve kohta üle mõistuse kõrge," rääkis ta.

"Paraku mul pole häid uudiseid, mis puudutab üleüldist energia hinda. Sel suvel ja eriti eeloleval talvel võivad hinnad olla väga-väga krõbedad," ütles Sutter.

Sutteri sõnul on Narva jaamad olnud eelmise aasta novembrist suures mahus tööl, kuid suvel on vaja ära teha ka remondid, et olla talveks valmis. "Täna on kahel elektrijaamal suuremad remondid käimas, aga ülejäänud üksused on töös. Vahelduva eduga teeme novembrikuuni oma remondid ära, et olla novembrist kõigi üksustega töös, sest tundub, et neid on talvel väga vaja. Isegi kõige vanemad elektrijaamad, mida ei plaaninud sel suvel remontida, käime üle, et võimalikke rikkeid talvel ennetada," kirjeldas ta.