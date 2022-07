Hispaania parlamendi liige: poliitikud peaks oma toetust Ukrainale kasvatama

Kuigi Madridi tänavatel väga palju Ukraina lippe ei kohta, siis NATO tippkohtumise järgselt on ajalehtede esiküljed täis sõnumeid kaitsekulude tõstmisest, Ukraina toetamisest ja sõnumitest Venemaale.

Parlamendi alamkoja väliskomisjoni esimees Pau Mari Klose kinnitas, et hispaanlased mõistavad piiririigi rahvana toimuvat suurepäraselt.

"Üldiselt on hoiak väga soosiv Ukraina toetamise jätkamise suhtes. See on muidugi suhtumine, mida kõik poliitilised jõud peavad edendama, sest on tõsi, et sõja mõjud hakkavad olema sotsiaalses elus märgata ja alati on risk, et see toetus väheneb. Aga see toetus on praegu selgelt valdav," rääkis ta.

Suure poetänava päikesevarjud on Ukraina värvides vist siiski rohkem juhuse läbi.

"See on kohutav, mis toimub, sellele ei ole mingit õigustust, see on invasioon," ütles Carmen.

"Riigid ei ole enam üksinda, me oleme kõik väga seotud ühiste kokkulepetega," sõnas Jose Alberto.

On ka neid, kes arvavad, et Ukrainale ei peaks relvi saatma. "Mina arvan, et nii jätkates jõuame me relvastumise ja kolmanda maailmasõjani," ütles Carmen.

Euroopa välissuhete nõukogu hiljutise uuringu järgi soovib 15 protsenti hispaanlastest sõjas õigluse jalule seadmist, 35 protsenti soovib eelkõige rahu, olgu või Venemaale järeleandmiste hinnaga. 25 protsenti jääb kahe leeri vahele, soovides ühtaegu õiglust ja kartes sõja laienemist.

Tänavakunstnik Mesian usub, et kui inimesed hakkaksid rohkem vaatama karikatuure iseendast, jääks vähemaks ka sõdu.