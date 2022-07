ERR Lätis: Ventspilsis avas uksed 80 eksponaadiga teaduskeskus

Lätis Ventspilsis avati Euroopa üks omapärasemaid teaduskeskusi. Sisult on VIZIUM nii Läti-pärane kui olla saab, sest kogu ekspositsioon on välja mõeldud ja valmistatud Lätis.

Ventspilsi linnavalitsuses kümme aastat kavandatud ning Läti riigi ja rahvusvaheliste projektide toel rajatud VIZIUM-i teaduskeskus on Leedu arhitekti Audrius Ambrasase meistriteos.

Kui varem oli nii, et lätlased sõitsid Tartusse AHHAA keskusse, siis nüüd loodavad lätlased, et eestlased külastavad Ventspilsi teaduskeskust.

Keskuse välimusele võib läheneda loominguliselt, seda on kirjeldatud liivaluite, merelaine, liuvälja, aga ka rulapargi hüppekohana.

Fuajees ootab kõiki 365 ruutmeetri suurune maailmakaart, mis on kokku pandud rohkem kui 600 000 ilmakuulsast Murano klaasplaatide tükist, mille on Ventspilsi keskuse jaoks käsitsi valmistanud maailma parimad mosaiigimeistrid.

Teaduskeskuses on 80 eksponaati ja simulaatorit, mis jaotuvad seitsme tehnoloogia- ja teadusharu vahel. Seal on hulk laboreid ja õppeklasse.

"Koolis on kõik harjunud istuma raamatute taga, vaatama ekraane ja kuulama, mida räägib õpetaja. Kuid teaduskeskuses on see lahendatud teisiti - tuleme, ise teeme, katsetame, naudime ja õpime seeläbi," selgitas Ventspilsi digitaalkeskuse direktor Elina Kronkalne.

Iga sealne eksponaat on looming - teadlaste, õppejõudude, disainerite ja tootjate ühismõte ja -töö.

"Kogu ekspositsiooni jaoks on loodud eraldi lahendus - kuidas see kõik sobitub sellesse majja ja kuidas iga eksponaat eraldi välja näeb, lõpetades selle kõige valmistamise, kasutajaliideste ja kasutajakogemusega. Ka kõik mängud on välja mõeldud siin, Lätis," ütles ekspositsiooni arhitekt Didzis Jaunzems.

Laboreis korraldatakse põnevaid teadusesitlusi ja mõeldud on nii, et kooliajal täiendaks see koolis õpitut.

"Suvel toimuvad meie laboreis teadusetendused, kus kutsume osalema igaüht. Kaasa saab lüüa ka loomingulistes töötubades, mis on mõeldud peredele. Septembrist, kui algab jälle kooliaeg, kutsume siia ka koolinoori," ütles teadusetenduse juht Elina Skore.

"Liiga vähe noori jätkab õpinguid loodusteaduste alal. See mudel, see keskus ning koostöö kõrgkoolide ja õppejõududega näitab, et see kõik on huvitav ja omandatav," sõnas Kronkalne.

Oma teadussaal on Ventspilsis ka mudilaste jaoks. Nii see ongi mõeldud - vaba aja veetmise ja targemaks saamise koht koos. Ja teaduskeskusele omaselt pole väheoluline ka see, et hoone vastab A+ klassi soojakasutuse nõuetele.