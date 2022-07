Teisipäev püsib enamasti päikeseline

Teisipäeval on vaid üksikutes kohtades vihmahooge, sooja on kuni 25 kraadi.

Teisipäeva öösel liigub hoovihma ja äikeste vöönd Kagu-Eestist edasi piki Peipsi äärt põhja poole, sajuhood võivad intensiivsed olla, rahe on ka võimalik. Lääne pool on sajuhooge hõredamalt ja harva. Tuul on öö hakul nõrk ja muutliku suunaga, pärast keskööd saartelt alates pöördub edelasse ja läände ning tugevneb veidi, äike võib aga kaasa tuua tugevaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 12 kraadist sisemaal kuni 19 kraadini pilvise taeva all.

Hommikul on lääne pool pilvi enam ja siin-seal on vihmahooge. Ida pool on taevas selgem ja sajuvõimalus väiksem. Puhub mõõdukas edelatuul. Sooja on 18 kuni 20 kraadi.

Päeval liigub üle pilverünki, mis Lääne- ja Põhja-Eestisse mõne vihmahoo maha jätavad. Äikeseoht on väiksem, aga päris välistatud ka pole. Edela- ja läänetuulel on kiirust 5 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja kuni 23, ida pool 25 kraadi ümber.

Õhtul on pilvi hõredalt ja suuremat sadu ei tule, vaid Eesti lääne- ja põhjaservas on üksikuid vihmarabinaid. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Järgnevail päevil näeb nii päikest kui ka mõnel pool võib hoog vihma tulla. Alles laupäev näib praegu laialdasema ja tihedama saju toovat. Temperatuur jääb öösiti 10 piirist veidi kõrgemale, päevasoe kerkib kraad-kolm üle 20 piiri, laupäev võib pisut jahedamaks kujuneda.