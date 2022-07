Suursaadik: Karakalpakkia rahutuste ulatus on üllatav

Eesti suursaadik Kesk-Aasia riikides Toomas Tirs ütles "Ringvaates", et nädalavahetusel Usbekistani loodeosas asuvas Karakalpakkia autonoomses vabariigis puhkenud rahutuste ulatus on üllatav.

Tirs selgitas, et protestid algasid põhiseaduse muudatusettepanekute üle, mille seas on see, et Karakalpakkia vabariigi autonoomsus kaoks.

Rahutustes on saanud surma 18 inimest, üle 200 on saanust vigastada, neist 90 viibib haiglas. Üle 500 inimese on kinni peetud.

"See oli üllatav, et need demonstratsioonid olid väga suured. Nii et ju see mõte võimalusest, et Karakalpakkia vabariik võiks soovi korral teha referendumi ja astuda välja Usbekistanist, oli nii suur. Inimesed tulid tänavatele, aga registreerimata meeleavaldused on Usbekistanis keelatud ja jõud reageerisid sellele väga agressiivselt," rääkis Tirs.

Ta lisas, et päris täpselt ei ole veel teada, miks rahutused vägivaldseks muutusid.