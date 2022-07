Johnson: Ukraina suudab okupeeritud alad tagasi vallutada

Oluline 5. juulil, kell 16.04:

- Boris Johnsoni sõnul suudab Ukraina armee tagasi vallutada hiljuti Vene vägede kätte langenud territooriumi;

- Vene raketid tabasid Slovianskit;

- Ukraina armee jätkab Venemaa laskemoonaladude hävitamist;

- Ukraina väed tõrjusid Vene rünnaku Bilohorivka külale;

- Zelenski sõnul võib sügiseks Ukrainas lõksus olla 60 miljonit tonni vilja;

- satelliidipildid tõestavad, et Venemaa viib regulaarselt Ukraina teravilja Krimmi kaudu Türki;

- Venemaa rahvuslased jätkavad Kremli kritiseerimist;

- Venemaa armee pommitas Sumõ oblasti tsiviiltaristut;

- Vene raketid tabasid Mõkolajivit;

- London: Ukraina väed taanduvad paremini kaitstud rindejoonele;

- NATO nimetas ametisse uue Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja.

Johnson: Ukraina suudab okupeeritud territooriumi tagasi vallutada

Ühendkuningriigi peaminister ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskile telefonikõnes, et tema usub Ukraina võimesse tagasi vallutada territoorium, mille Vene väed on hiljuti vallutanud.

Johnsoni sõnul saadetakse Ukrainasse 10 iseliikursuurtükki ning ründedroone, mis peaks saabuma lähipäevil ja nädalatel.

Vene raketid tabasid Slovianskit

Vähemalt üks inimene on hukkunud ja kolm said haavata kui Vene vägede poolt tulistatud raketid tabasid Donetskis asuvat Slovianski linna.

Reutersi sõnul tegelevad tuletõrjujad põlengu kustutamisega. Praegu pole veel selge, kui palju inimesi rünnaku ajal turul oli.

Ukraina väed tõrjusid Vene rünnaku Bilohorivka külale

Luhanski oblasti sõjalise administratsiooni juht Serhi Haidai teatas teisipäeval, et Ukraina väed tõrjusid venelaste rünnaku Bilohorivka külale.

Haidai sõnul püüavad venelased jätkuvalt vallutada kogu Luhanski oblastit. Esmaspäeval õnnitles Putin Vene vägesid enamuse Luhanski oblasti hõivamise eest, millest võis järeldada pausi ja regrupeerimist sõjalises operatsioonis. Siiski käivad rinnetel ägedad lahingud.

Zelenski sõnul võib sügiseks Ukrainas lõksus olla 60 miljonit tonni vilja

Praegu on Ukraina sadamate blokaadi tõttu Ukrainas kinni 22 miljonit tonni vilja ning Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul võib sügiseks olla see kogus 60 miljonit tonni.

Zelenski sõnul teeb Ukraina koostööd ÜRO-ga, et luua Mustale merele ohutu merekoridor Ukraina vilja ekspordiks. Samal ajal suurendatakse eksporti mööda raudteed ja jõgesid.

Ukraina armee jätkab Venemaa laskemoonaladude hävitamist

Ukraina teatas, et riigi armee hävitas lõunarindel kaheksa Venemaa sõjaväemasinat, kaks laskemoonaladu ja raketiheitja.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel suudavad Ukraina väed üha paremini rünnata tähtsaid Venemaa sõjalisi objekte.

Ukraina peastaap avaldas 4. juulil videolõigu, kuidas USA tarnitud raketiheitja (HIMARS) pommitas Vene vägesid Zaporižžja oblastis.

Uuring: Satelliidipildid tõestavad, et Venemaa viib regulaarselt Ukraina teravilja Krimmi kaudu Türki

Raadio Vaba Euroopa veebilehe Rferl uuringu kohaselt näitavad satelliidipildid, kuidas Venemaa ja Süüria laevad veavad Sevastopoli kaudu Türgi sadamatesse Ukrainast röövitud teravilja.

Vene raketid tabasid Mõkolajivit

Mõkolaivi linnapea sõnul korraldas Venemaa teisipäeval linna vastu raketirünnaku. Kohapeal töötavad päästemeeskonnad, meedikud. Hukkunute kohta pole veel informatsiooni, vahendas The Kyiv Independent.

London: Ukraina väed taanduvad paremini kaitstud rindejoonele

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel saavad Ukraina väed pärast Luhanski oblastist lahkumist taanduda nüüd kergemini kaitstavale rindejoonele, vahendas The Guardian.

"Lõssõtšanski kiire hõivamine Vene vägede poolt võimaldab Moskval laiendada oma kontrolli kogu Luhanski territooriumile. Erinevalt sõja eelmistest faasidest oli kahe Venemaa rühmituse koordinatsioon tõhusam. Keskmist rühmitust juhib tõenäoliselt kindral Aleksandr Lapin ja lõunarühmitust Sergei Surovikin," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

"Ukraina väed taganesid heas korras, kooskõlas olemasolevate plaanidega," lisas ministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9YeKlckkjI