Sõja 132. päev: Johnson: Ukraina suudab okupeeritud alad tagasi vallutada

Oluline 5. juulil, kell 22.35:

- Donetski kuberner kutsus 350 000 tsiviilelanikku evakueeruma

- ÜRO hinnangul on Vene väed vähemalt 270 tsiviilisikut meelevaldselt kinni pidanud;

- Separatistid hõivasid Mariupolis kaks välismaa laeva;

- ÜRO sai Jaapanilt 17 miljonit dollarit Ukraina vilja hoiustamise probleemide lahendamiseks;

- Boris Johnsoni sõnul suudab Ukraina armee tagasi vallutada hiljuti Vene vägede kätte langenud territooriumi;

- Vene raketirünnakus Slovianskile sai surma üks ja haavata seitse inimest;

- Ukraina armee jätkab Venemaa laskemoonaladude hävitamist;

- Ukraina väed tõrjusid Vene rünnaku Bilohorivka külale;

- Zelenski sõnul võib sügiseks Ukrainas lõksus olla 60 miljonit tonni vilja;

- satelliidipildid tõestavad, et Venemaa viib regulaarselt Ukraina teravilja Krimmi kaudu Türki;

- Venemaa rahvuslased jätkavad Kremli kritiseerimist;

- Venemaa armee pommitas Sumõ oblasti tsiviiltaristut;

- Vene raketid tabasid Mõkolajivit;

- London: Ukraina väed taanduvad paremini kaitstud rindejoonele;

- NATO nimetas ametisse uue Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja.

Donetski kuberner kutsus 350 000 tsiviilelanikku evakueeruma

Donetski kuberner Pavlo Kõrõlenko kutsus Donetski jäänud 350 000 tsiviilelanikku üles piirkonnast evakueeruma.

Kõrõlenko sõnul on evakueerumine vajalik, et päästa elusid ja võimaldada Ukraina sõjaväel lähenevate Vene vägede eest linnasid kaitsta.

"Kodu riigi tuleviku otsustab Donetski oblast," ütles Kõrõlenko. "Kui seal on vähem inimesi, saame paremini keskenduda vaenlasele ja oma eesmärkidele," ütles ta.

ÜRO hinnangul on Ukrainas inimesi meelevaldselt kinni peetud vähemalt 270 korral

ÜRO inimõiguste juhi Michelle Bacheleti sõnul on Ukrainas kogutud andmete ja visiitide najal võimalik tõestada vähemalt 270 tsiviilisiku meeldevaldset kinnipidamist. Kinnipidamiste tõendamiseks on ÜRO intervjueerinud üle 500 inimese, kes on enamasti kinnipeetavate lähedased või pealtnägijad.

Venemaa on alates sõja alguses eitanud tsiviilisikute ründamist ja kinnipidamist.

Separatistid hõivasid Mariupolis kaks välismaa laeva

Donetski nn rahvavabariigi esindajad teatasid, et on hõivanud Mariupoli sadamas kaks laeva. Üks laevades on Libeeria lipu all seilav Smarta, mille omanikud sai 30. juunil teate laeva omastamisest. Omanike sõnul on selline tegevus selgelt ebaseaduslik ja kõikide rahvusvaheliste normide vastane.

Laev sai märtsi lõpus lahingutegevuses viga ning laeva 19 meeskonnaliiget võeti vägisi Vene vägede poolt vangi. Hiljem meeskonna liikmed vabastati.

Ukraina sadamates on lõksus üle 80 välislipu all sõitva laeva.

Johnson: Ukraina suudab okupeeritud territooriumi tagasi vallutada

Ühendkuningriigi peaminister ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskile telefonikõnes, et tema usub Ukraina võimesse tagasi vallutada territoorium, mille Vene väed on hiljuti vallutanud.

Johnsoni sõnul saadetakse Ukrainasse 10 iseliikursuurtükki ning ründedroone, mis peaks saabuma lähipäevil ja nädalatel.

Held talks with @BorisJohnson. Thanked for the unwavering support of - the recent decision to provide £1 billion in security aid and today's - £100 million. Talked about food security for the world and security guarantees for . Grateful for 's willingness to host #URC2023 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2022

ÜRO sai Jaapanilt 17 miljonit dollarit Ukraina vilja hoiustamise probleemide lahendamiseks

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon FAO teatas, et Jaapanilt saadud raha aitab hoiustada Ukraina vilja ajutistes plastik- ja moodulhoidlates.

Ukraina on maailma suuruselt neljas viljaeksportija.

Vene raketid tabasid Slovianskit

Vähemalt kaks inimest on hukkunud ja seitse said haavata kui Vene vägede poolt tulistatud raketid tabasid Donetskis asuvat Slovianski linna.

Reutersi sõnul tegelevad tuletõrjujad põlengu kustutamisega. Praegu pole veel selge, kui palju inimesi rünnaku ajal turul oli.

Ukraina väed tõrjusid Vene rünnaku Bilohorivka külale

Luhanski oblasti sõjalise administratsiooni juht Serhi Haidai teatas teisipäeval, et Ukraina väed tõrjusid venelaste rünnaku Bilohorivka külale.

Haidai sõnul püüavad venelased jätkuvalt vallutada kogu Luhanski oblastit. Esmaspäeval õnnitles Putin Vene vägesid enamuse Luhanski oblasti hõivamise eest, millest võis järeldada pausi ja regrupeerimist sõjalises operatsioonis. Siiski käivad rinnetel ägedad lahingud.

Zelenski sõnul võib sügiseks Ukrainas lõksus olla 60 miljonit tonni vilja

Praegu on Ukraina sadamate blokaadi tõttu Ukrainas kinni 22 miljonit tonni vilja ning Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul võib sügiseks olla see kogus 60 miljonit tonni.

Zelenski sõnul teeb Ukraina koostööd ÜRO-ga, et luua Mustale merele ohutu merekoridor Ukraina vilja ekspordiks. Samal ajal suurendatakse eksporti mööda raudteed ja jõgesid.

Ukraina rünnaku tagajärjed Donetskis okupeeritud Ida-Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kazbek Basayev

Ukraina armee jätkab Venemaa laskemoonaladude hävitamist

Ukraina teatas, et riigi armee hävitas lõunarindel kaheksa Venemaa sõjaväemasinat, kaks laskemoonaladu ja raketiheitja.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel suudavad Ukraina väed üha paremini rünnata tähtsaid Venemaa sõjalisi objekte.

Ukraina peastaap avaldas 4. juulil videolõigu, kuidas USA tarnitud raketiheitja (HIMARS) pommitas Vene vägesid Zaporižžja oblastis.

Ukraina raketiheitja HIMARS pommitas Vene vägesid Zaporižžja oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/Armed Forces of Ukraine/Cover Im

Uuring: Satelliidipildid tõestavad, et Venemaa viib regulaarselt Ukraina teravilja Krimmi kaudu Türki

Raadio Vaba Euroopa veebilehe Rferl uuringu kohaselt näitavad satelliidipildid, kuidas Venemaa ja Süüria laevad veavad Sevastopoli kaudu Türgi sadamatesse Ukrainast röövitud teravilja.

Vene raketid tabasid Mõkolajivit

Mõkolaivi linnapea sõnul korraldas Venemaa teisipäeval linna vastu raketirünnaku. Kohapeal töötavad päästemeeskonnad, meedikud. Hukkunute kohta pole veel informatsiooni, vahendas The Kyiv Independent.

London: Ukraina väed taanduvad paremini kaitstud rindejoonele

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel saavad Ukraina väed pärast Luhanski oblastist lahkumist taanduda nüüd kergemini kaitstavale rindejoonele, vahendas The Guardian.

"Lõssõtšanski kiire hõivamine Vene vägede poolt võimaldab Moskval laiendada oma kontrolli kogu Luhanski territooriumile. Erinevalt sõja eelmistest faasidest oli kahe Venemaa rühmituse koordinatsioon tõhusam. Keskmist rühmitust juhib tõenäoliselt kindral Aleksandr Lapin ja lõunarühmitust Sergei Surovikin," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

"Ukraina väed taganesid heas korras, kooskõlas olemasolevate plaanidega," lisas ministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 5, 2022

Venemaa rahvuslased jätkavad Kremli kritiseerimist

Venemaa liider Vladimir Putin õnnitles televisioonis üle kantud kohtumisel kaitseminister Sergei Šoiguga Vene vägesid "nende võitude eest Luhanski suunal".

Endine Venemaa ohvitser Igor Girkin kritiseeris sotsiaalmeedias Venemaa armee taktikat. Samuti seadis Grikin kahtluse alla Lõssõtšanski vallutamise tähtsuse. Girkin väitis, et Venemaa väed maksid linna vallutamisel liiga kõrget hinda.

Reutersi andmeil ütles Putin, et need, kes osalesid lahingus, peaksid puhkama ja taastama oma sõjalise valmisoleku samal ajal, kui teised üksused jätkavad sõdimist teistes piirkondades.

Venemaa armee pommitas Sumõ oblasti tsiviiltaristut

Ukraina Sumõ oblasti kuberneri teatas, et Esmani asulas sai neli inimest vigastada, kui Venemaa rakett tabas koolimaja.

Bilopillja asula lähedal sai Vene rünnaku tõttu vigastada veel kaks tsiviilisikut.

NATO nimetas ametisse uue Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja

NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhatajaks sai USA armeekindral Christopher Cavoli. Ta räägib ka vene keelt.

Cavoli vahetas välja USA õhujõudude kindrali Tod Woltersi, kes oli ametis olnud alates 2019. aastast.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 36 350 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1594 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 3772 (+18);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 806 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 105 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 660 (+2);

- tiibraketid 144 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2634 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 65 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.