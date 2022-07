USA erukindrali kinnitusel võivad Balti riigid end turvaliselt tunda

Balti riigid on varasemast paremini kaitstud maaväe rünnaku vastu, kuid tugevdama peaks õhukaitset, ütles Euroopas asuvate USA maavägede endine ülem ja praegune mõttekoja CEPA analüütik Ben Hodges.

"Minu vastus sellele on jah, sest nii Eesti, Läti kui ka Leedu on teinud palju selleks, et parandada kaitset ükskõik millise maaväerünnaku vastu," ütles erukindral Hodges Eesti Päevalehes ilmunud usutluses vastuseks küsimusele, kas Eesti võib end praegu turvaliselt tunda.

"Baltimaadesse paigutatud [NATO] lahingugrupid on päris lahinguüksused, mis on kohapealsete üksustega liide[nda]tud. Ning praegu pööratakse kogu piirkonnale üha rohkem tähelepanu," lisas ta.

"Osa, mis paneb mind natuke rohkem muretsema, puudutab õhu- ja raketikaitset. Linnad on haavatavad Venemaa raketilöökidele, sest kohapeal pole piisavas mahus õhu- ja raketikaitset. Nagu me näeme, pole venelastel mingit probleemi elumajade või kaubanduskeskuste poole rakette saata," tõdes Hodges.

Erukindral rääkis intervjuus ka sellest, et Euroopas ei vasta taristu praegu sõja-aja logistika vajadustele.