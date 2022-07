Venemaa saadab Soome piiri lähedal asuvad sõdurid Ukrainasse

Yle hangitud satelliidipiltidelt selgub, et Soome piiri lähedal asuvast Alakurtti sõjaväebaasist kadus suur hulk Venemaa sõjavarustust. Venemaa eksperdi Marko Eklundi sõnul saadeti baasi varustus ja sõdurid tõenäoliselt Ukrainasse.

Alakurttist on alates mai keskpaigast ära viidud üle saja sõiduki, nende hulgas on kümneid soomustransportööre. Sellest varustusest piisab umbes 800 sõduri relvastamiseks.

See tähendab, et baasi kahest tuhandest sõdurist on lahkunud vähemalt kolmandik, vahendas Yle.

"On väga tõenäoline, et nad saadeti rongidega Ukrainasse," ütles Eklund.

Eklund on Venemaa relvajõudude tegevust uurinud üle 20 aasta. Ta analüüsis Yle palvel satelliidipilte.

"Alakurtti sõdurite saatmine Ukrainasse on märk sellest, et Venemaa värbab rindele uusi vägesid. Venemaa aga ei soovi sellest avalikult rääkida," ütles Eklund.

Alakurtti baas asub väga lähedal Soome piirile. Sealsed sõdurid on spetsialiseerunud sõjapidamisele arktilistes tingimustes.

Yle käsutuses olevad satelliidipildid näitavad, et mai keskel toimus Alakurttis oluline muutus. Satelliidipildid on tehtud 13. ja 24. mail. Selle perioodi jooksul lahkus piirkonnast hulk sõjatehnikat.

Eklundi sõnul viidi baasist minema 36 MT-LB soomustransportööri. "Seda tüüpi masinaid kasutavad jalaväelased. Alles on aga roomikveokid, kuna neid pole Ukraina tingimustes mõistlik kasutada," hindas Eklund.

Samuti on minema viidud tõenäoliselt ka haubitsad 2S1 Gvozdika. Eklundi hinnangul pole tehnika viidud õppustele. "Lõpuharjutused tehakse aprillis. Mai on hooldus- ja ettevalmistuskuu," ütles Eklund.

Venemaa väed on Ukrainas kandnud suuri kaotusi. Kreml ei taha riigis aga mobilisatsiooni välja kuulutada. Seetõttu peavad Ukrainas sõdima ka Soome naaberaladel asuvad Venemaa väed.

Venemaa relvajõud üritavad Alakurtti nüüd juurde värvata ka uusi töötajaid. Sõduritele lubatakse maksta 31 500 rubla ehk umbes 550 eurot kuus. Töökuulutuses siiski ei mainita, et sõdurid saadetakse Ukrainasse.

"Sõdurite suunamine Ukrainasse nõrgestab Alakurti brigaadi ja teiste Soome lähedal asuvate üksuste võitlusvõimet sedavõrd, et nende taastamine võtab aega aastaid," ütles Eklund.