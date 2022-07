Koalitsioonikõneluste pooled jõudsid sotsiaalse elektri ideeni

"Ühe uue võimaliku lahendusena on meil sotsiaalse elektri idee, mis on kombinatsioon Isamaa elektrituru reformist ja sotside pakutud hinnavahest, mis võib elektri oluliselt odavamaks tuua ja eriti perioodil, kui elektri hinnad kalliks lähevad," lausus Läänemets, kelle sõnul pole veel kokku lepitud, et just nii hakatakse elektrihinda kompenseerima.

Läänemetsa sõnul peetakse mujal Euroopas sotsiaalse elektri all silmas lahendust, kus riigi osa elektri kujundamisel on väga suur. "Et riik teatud hinna garanteerib, on võib olla palju öeldud, aga teatud turureeglitesse jäädes seda natuke mõjutab," lausus ta.

Mis saab olema sellise lahenduse puhul elektri hinna laeks, pole samuti kokku lepitud: sotsid on varem rääkinud sajast, Isamaa 50 eurost. "Ideaalis võiks jääda 100 euro ümber. Kui võimalik, siis sotsiaaldemokraadid eelistaks kindlasti alla 100-eurost hinda," märkis Läänemets.

Sotsiaalne elekter on mõeldud vaid eraisikutele. "Hetkel räägime sotsiaalse elektri puhul ikkagi inimesest. Sotsiaalset elektrit reeglina sellisel kujul ettevõtjatele tehtud ei ole," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on läbirääkimistel pikalt arutatud selle üle, kuidas kompenseerida elektri hinda neile eratarbijatele, kellel on fikseeritud hinnaga lepingud, kuid konkreetset kokkulepet veel pole.

Sotsiaalne elekter, mis võiks olla kompromiss Isamaa ja sotside vahel, on praegu siiski vaid idee ja pole välistatud, et otsustatakse mõne muu lahenduse kasuks, lisas Läänemets.

Gaasi ja küttehindade kompenseerimiseks on Läänemetsa sõnul vaja panna kokku "ambitsioonikam" toetuspalett, kui oli möödunud talvel, sest kerkinud hinnad tähendavad, et inimestel pole enam võimalik mujalt säästa.

Kokkuleppeta jäämine oleks kummaline

Läänemetsa sõnul jätkatakse teisipäeval läbirääkimistel arutelu peretoetuste ja eestikeelse hariduse üle. Peretoetuste osas on nii Isamaa kui ka Reformierakond käinud välja kompromissettepanekuid ning ühtki põhjust, miks ei peaks sel teemal sündima kokkulepe, Läänemets ei näinud.

Eestikeelsele haridusele üleminek on Läänemetsa hinnangul viimaste aastakümnete kõige ambitsioonikam haridusreform Eestis. "Need kuud ja aastanumbrid me võisime ka kokku leppida, ja oleks väga imelik, kui selliste pisikeste asjade taha sellised suured asjad jääksid," ütles ta.

Läänemetsa sõnul on eesmärk sel nädalal koalitsioonis kokkuleppele jõuda.

"Kui me selliste laual olevate versioonide ja võimaluste puhul lähipäevadel kokku leppinud ei ole, siis ma hakkaks küll mõtlema, et on küsimus milleski uus. Väga paljus heas ja ambitsioonikas on kokku lepitud. Kõik on pidanud kompromisse tegema ja seega ollakse ühel pulgal," lausus Läänemets.