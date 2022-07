SALK vs. SAPTK: konservatiivid kogusid mullu annetustega neli korda rohkem

Veidi enam kui poolteist aastat tagasi tegevust alustanud SALK, mida veavad teiste seas Tarmo Jüristo, Alari Rammo ja Tõnis Leht, sai mullu annetusi rohkem kui 600 inimeselt ning kokku koguti 166 279 eurot. Ettevõtlustulu oli SALK-il 60 810 eurot.

Vähem kui 1000-eurosed toetused moodustasid kokku 93 protsenti toetajatest, kuid vaid üheksa protsenti kõigist laekumistest. Suurtoetajate (vähemalt 10 000 eurot) moodustasid mullu 76 protsenti kõigist laekumistest.

SALK on avalikuks teinud ka kõigi toetajate nimed. 10 000 või enama euroga toetasid eelmisel aastal SALK-i tegevust Martin Henk, Taavet Hinrikus, Oliver Kadak, Martin Kõiva, Sten Tamkivi, Markus Villig ja Martin Villig.

Põhitegevuse tulem oli SALK-il 71 00 eurot, tööjõukulud olid 84 179 eurot, juhtkonnale makstu moodustas sellest 45 900 eurot.

Põhivara on SALK-il mulluse seisuga 76 365 eurot, lühiajalisi kohustisi 4860 euro eest.

Tänavu on SALK-i jaoks olulisimaks teemaks 2023. aasta riigikogu valimisteks valmistumine. Selleks kavatsetakse tänavu parendada olemasolevat võimekust andmeseires, -analüüsis ja modelleerimises.

"See lubab meil omakorda pakkuda paremat otsustustuge oma koostööpartneritele ning identifitseerida sekkumiskohti meile endile. Eesmärgiks on aidata kaasa üldise keskkonna loomisele ning hoidmisele, mis pakuks võimalikult vähe põrkepinda EKRE-le ning nendega seotud poliitilistele jõududele valijaskonna polariseerimiseks valimiskampaaniate eel ja käigus, ning võimaldaks selliselt liberaalsetel jõududel oma potentsiaali valimistel maksimaalselt realiseerida," märgiti SALK-i majandusaasta aruandes.

SAPTK soetas väärismetalle

Võrreldes liberaalidest sihtasutusega kogusid konservatiivse maailmapildi esindajad SAPTK-ist annetusi neli korda rohkem, 656 747 eurot. Võrreldes 2020. aastaga suurenes annetustest saadud tulu 40 protsenti.

Tulu ettevõtlusest oli samas võrreldes SALK-iga väga väike, vaid 773 eurot.

Finantsinvesteeringud oli SAPTK-il see-eest mullu märkimisväärsed, 396 860 eurot. Majandusaasta aruandes on märgitud, et selle eest soetati väärismetalle, millise metalliga täpselt tegu oli, ei soovinud sihtasutuse juhatuse liige Varro Vooglaid täpsustada. Küll märkis ta, et tegu on abinõuga inflatsiooni vastu.

SAPTK-i tööjõukulud olid mullu 128 911 eurot ning aruandeaasta põhitegevuse tulem 210 918 eurot. Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on sihtasutusel 478 419 eurot. Netovara on SAPTK-il 689 337 euro eest.

Aruandes märgitakse, et 2021. aasta keskendus sihtasutus oma uudise- ja arvamusportaali Objektiiv tegevusele ja oma õiguskeskuse töö käivitamisele. "Palju tähelepanu pöörasime sellele, et koroonapiirangutega ei sõidetaks üle kodanike põhiseaduslikest õigustest ja vabadustest. /.../ Pöörasime palju tähelepanu SAPTK-i uudiste- ja arvamusportaali Objektiiv arendamisele eelkõige sisulise poole pealt ning jätkasime olemasolevate saateformaatide "Fookuses", "Meediakriitika" ning "Välgatused" tootmist. Samuti jõudis vaatajateni uus saade "Noored konservatiivid". Tegevust alustas ka Objektiivi venekeelne väljaanne," märgitakse aruandes.

Kuigi sihtasutusele otsiti oma pinda, siis sobivat ei õnnestunud leida.

Aruandeaasta 211 000 euro suurust tulemit kasutatakse põhikirjalistest eesmärkidest lähtuvate projektide elluviimiseks ning võimaluse korral sihtasutusele oma pinna soetamiseks. "Samuti tagab teatav puhver meile elementaarse kindlustunde prognoositava majanduskriisi ja sellega ilmselt kaasneva annetuste taseme languse puhuks," märgiti aruandes.