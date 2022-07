Venemaa mõistis hukka väidetava Iisraeli õhurünnaku Süürias

Venemaa on järjekordselt mõistnud hukka väidetava Iisraeli õhurünnaku Süürias see nädalavahetusel. Vene võimud nimetasid Iisraeli tegevust kategooriliselt vastuvõetamatuks ning nõudsid selle lõpetamist.

Vene välisministeeriumi kõneisiku Maria Zakharova sõnul mõistab Venemaa Iisraeli tegevuse tugevalt hukka, kuna see rikub Süüria suveräänsust ja rahvusvahelise õiguse norme.

Kuigi Süüria uudisteagentuur SANA teatas, et rünnakus said pihta kanalad Tartusist lõunas on Iisraeli allikad kinnitanud, et sihiti Iraanist saadud kõrgtehnoloogilisi õhutõrjesüsteeme.

Ühendkuningriigis paiknev Süüria inimõiguste observatoorium teatas, et rünnati relvi, mis olid mõeldud Liibanonis asuvale Hezbollale.

Iisraeli relvajõud on viimase kuu jooksul intensiivistanud rünnakuid Süürias asuvate sihtmärkide pihta.

Tartusis asub oluline Vene sõjaväebaas. Venelastel on ka õhubaas lähedal asuvas Latakia provintsis Hmeimimis.

Venemaa sekkus Süüria kodusõtta 2015 president Bashar Assadi toetuseks.

Iisrael ja Venemaa suhtlevad omavahel sõjalistes küsimustes, et vältida konflikti tekkimist kahe riigi vahel Süüria pinnal.

Iisraeli võimud on varasemalt tunnistanud, et püüavad õhulöökidega takistada Iraani relvade jõudmist Hezbollani Liibanonis ja võitlejatele Süürias, kes võivad rünnata ka Iisraeli.

Võttes eesmärgiks vähendada Iraani tegevuse mõjukust regioonis on Iisrael viimase poole aasta jooksul teinud rohkem õhurünnakuid Süürias erinevate sihtmärkide pihta.

Juuni alguses ründas Iisrael ka Damaskuse rahvusvahelise lennujaama lennuradasid. Rünnaku tõttu oli lennujaam mitu nädalat kasutusest väljas.